Pred nama su stabilniji i sunčaniji dani, te će na kopnu trebati biti na oprezu ne zbog grmljavinskih nevremena nego zbog jakog sunčeva zračenja u kombinaciji s visokom temperaturom zraka. Osobito se neugodno vruće očekuje idući tjedan, javlja HRT.

Hladovina, izbjegavanje popodnevnog sunca, mnogo tekućine i adekvatna zaštita preporučuju se još više na Jadranu, gdje će mnogi uživati u ugodno toplom moru koje će se dodatno ugrijati uz dnevnu vrućinu i tople noći. Manje osvježenje pružat će slab do umjeren vjetar s mora u popodnevnim satima, a subota će još biti razmjerno vjetrovit dan uz umjerenu i jaku buru, podno Velebita na udare i olujnu.

U skladu s najavama, atmosfera je i danas bila nestabilna, te je poslijepodne bilo pljuskova i grmljavine praćenih jakim vjetrom. Najčešći i naizraženiji bili su u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, a lokalno ih je bilo i na obali, sudeći prema radarskoj slici.

U istočnoj i središnjoj Hrvaskoj stabilnije vrijeme i ugodnije temperature

U subotu će sa zapada početi pritjecati topliji zrak, a na vrijeme u našoj zemlji djelovat će polje visokog tlaka zraka. Kao i drugdje, i u Slavoniji i Baranji bit će stabilnije. Prevladavat će sunčano uz uglavnom slab sjeverni vjetar. Ujutro svježije nego danas s najnižom temperaturom od 12 do 15 stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 27.

I u središnjoj Hrvatskoj sutra pretežno sunčano, a vjetar većinom slab sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 15, a poslijepodne i do 28 stupnjeva.

Iako će biti visoke, poluprozirne slojevite ili koprenaste naoblake, sunca neće nedostajati ni na zapadu zemlje. Bit će i vjetra, u gorju umjerenog sjeveroistočnog, na sjevernom Jadranu umjerene i jake bure koja će poslijepodne slabjeti. Prije toga podno Velebita će ponegdje njeni udari biti i olujni. More malo i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura od 23 u gorju do 30 stupnjeva na moru.

Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije umjerena do jaka bura

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije u subotu dnevna temperatura od 28 do 32 stupnja - najčešće oko 30, dok će ujutro biti od 18 u Zagori do 23 na obali. Puhat će umjerena do jaka bura, poslijepodne će osobito na otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadnjak uz umjereno valovito more. Pretežno sunčano.

Tako će biti i na jugu zemlje, uz buru, u noći i ujutro mjestimice pojačanu, koja će poslijepodne prolazno okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak. Prije toga temperatura može lokalno na obali porasti i iznad 32 stupnja. A zbog bure noću se uglavnom neće spuštati ispod 23.

Od idućeg tjedna porast temperature, moguć prvi toplinski val

Sljedeća dva dana u unutrašnjosti donose vedrinu i vrućinu - u ponedjeljak će temperatura porasti i do 33 stupnja, a puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Vruće i u utorak, ali bi u sjeverozapadnim i istočnim krajevima moglo prolazno biti nestabilnije uz pojavu lokalnih pljuskova i grmljavine. No vjerojatnost za to je mala.

Na moru u iduća tri dana sunčano uz slab do umjeren vjetar, većinom zmorac u popodnevnim satima, a na sjevernom Jadranu i jugoistočni vjetar. Jutanja temperatura malo niža, a dnevna podjednaka ili u blagom porastu, odnosno i dalje vruće, osobito idući tjedan, a noći tople.

Dakle, idućih dana pljuskovi i grmljavina neće nam biti prijetnja, ali zato hoće jako sunce i vrućina. Mnogo vedrine pratit će vrlo visok UV indeks sunčeva zračenja, a iznadprosječno visoka temperatura zraka mogla bi idući tjedan prouzročiti i prvi toplinski val.