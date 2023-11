NIKADA NIJE IZGLEDAO TUŽNIJE / Dolac bi za pet godina mogao potpuno nestati: 'On vam propada i to stihijski'. U planu je preuređenje, no ne zna se kada

Ipak, ova zagrebačka tržnica trebala bi dobiti novi sjaj jer je u planu rekonstrukcija lifta, nova rasvjeta, kao i uređenje čitavog placa, objasnila je voditeljica tržnica