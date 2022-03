U Splitu je 11. siječnja 2020. godine 26-godišnji Filip Zavadlav počinio nezapamćeno krvoproliće u starom središtu grada, Varoši, ubivši Marina Bobana (24), Juricu Torlaka (38) i Marina Ožića Paića (25) u koje je ispucao 37 metaka iz automatske puške. Nekoliko sati kasnije sam se predao splitskoj policiji. U veljači prošle godine Zavadlav je proglašen krivim i osuđen na 40 godina zatvora. Sud nije prihvatio kvalifikaciju tužiteljstva da se radilo o ubojstvima iz bezobzirne osvete budući da nije dokazano da su ubijeni bili pripadnici narkomanskog miljea koji su maltretirali Zavadlava i njegova brata.

Riječ je o jednom od najtežih i najmučnijih kriminalističkih slučajeva i sudskih procesa u novije vrijeme u Hrvatskoj. O tom je događaju RTL-ov reporter i zamjenik urednika RTL Potrage, Dario Todorović, snimio dokumentarni specijal Potrage "Zavadlav" koji će od danas, 18. ožujka, biti dostupan na RTL-ovoj streaming platformi PLAY Premium. Tim povodom razgovarali smo s Todorovićem.

Dokumentarni specijal Potrage 'Zavadlav' od danas je dostupan ekskluzivno na streaming platformi RTL-a Play premium.

NET.HR: Što vas je ponukalo da snimite dokumentarni specijal o Filipu Zavadlavu: sama tragična priča ili i dokumentarni format koji u Hrvatskoj gotovo uopće nije eksploatiran, iako potencijalnih sadržaja ima napretek?

TODOROVIĆ: Kad smo birali koji ćemo slučaj odabrati za "crime documentary" formu koju smo namjeravali raditi, nabrojili smo nekoliko jačih i težih slučajeva koji su se posljednjih godina dogodili. Niti jedan nije toliko podijelio ljude kao slučaj trostrukog ubojstva u Splitu. Filip Zavadlav je ubojica, ali mnogi su u njemu vidjeli ne samo to, nego i žrtvu institucija koje godinama nisu radile svoj posao. Vidjeli su i mladića koji je stjeran uza zid, a neki su u njemu vidjeli i još uvijek vide heroja. Što god netko mislio, posve je jasno kako je to slučaj koji i dvije godine nakon ubojstava izaziva podijeljene reakcije. Dovoljno je samo pročitati komentare ispod bilo kojeg članka na tu temu i sve će vam biti jasno.

NET.HR: Što novo donosi Vaš dokumentarac u odnosu na ono što je javnost do sada znala o Zavadlavovu slučaju?

TODOROVIĆ: Donosi mnogo širi kontekst događaja, dosad nepoznate detalje iz obitelji u kojoj je Filip Zavadlav odrastao. Mučne i teške događaje za koje je nevjerojatno da su se događali u jednom europskom gradu u 21. stoljeću, da su institucije znale što se događa, a nisu primjereno reagirale. Dokumentarac baca i neko novo svjetlo na to kakvi su ubijeni mladići bili i što se sve događalo. Ali prvi put jasno tumači motive ubojstava. Pričane, odnosno pisane iz prvog lica od samog Filipa Zavadlava.

'Zavadlav mi je poslao pismo iz zatvora'

NET.HR: Tko su vam bili sugovornici? Kako ste ih odabrali i jeste li uspjeli dovesti pred kameru sve koje ste željeli?

TODOROVIĆ: Osim Filipova oca, Ante Zavadlava, sugovornici su Milena Torlak i Vlado Ožić Paić, majka i otac dvojice ubijenih mladića. Zatim Branko Šerić, odvjetnik Filipa Zavadlava, i Nenad Šiprak, administrator Facebook grupe "Pravda za Filipa". Htjeli smo uključiti i neutralne sugovornike koji su dobri kroničari ne samo ovog slučaja, nego su i dobro upoznati s kriminalom u Splitu. Jedan od njih je novinar Vladimir Urukalo, dugogodišnji pratitelj crne kronike Splita koji je i pratio suđenje Filipu Zavadlavu. Drugi je reper Krešo Bengalka koji je o kriminalu, drogi, kamatarenju i hodanju s kalašnjikovom po gradu repao i puno prije nego što se ovaj slučaj dogodio.

NET.HR: Bili ste i u kontaktu sa samim Zavadlavom. Koliko je bilo teško raditi dokumentarac čiji je glavni 'junak' u zatvoru?

TODOROVIĆ: Bilo je teže jer odgovore na neka pitanja zna samo Filip Zavadlav. Međutim, pisao sam mu u zatvor u Gospiću i on je odgovorio. Pisao je o mnogo tema i dao širok uvid u to o čemu razmišlja i što misli o svemu što se dogodilo. Razjasnio je i motive ubojstava, ali i jasno dao do znanja osjeća li nakon svega krivnju. Pismo je autentično, a iako je napisano urednim rukopisom, nije baš lako štivo za čitanje jer pokazuje što je sve u glavi mladog čovjeka koji bi u zatvoru mogao dočekati starost. Naravno, ako ne dođe do ponovnog suđenja koje bi moglo promijeniti presudu.

'Pustili smo da sugovornici pričaju svoje priče'

NET.HR: S obzirom na osjetljivost priče - ali, s druge strane, i vremenski odmak od samog događaja - koliko je bilo zahtjevno snimati specijal u Splitu?

TODOROVIĆ: I dalje se u Splitu osjeća velika nelagoda čim se spomene ovaj slučaj i ljudi o njemu nevoljko govore, ali uspjeli smo pridobiti gotovo sve relevantne sugovornike koje smo i htjeli. Svatko je imao neku svoju motivaciju. Roditelji ubijenih mladića, budući da svoju djecu ne mogu vratiti, mogu samo pokušati posthumno osvjetlati njihov obraz i razjasniti kako nije sve bilo baš onako kao što se pisalo po novinama.

Otac Filipa Zavadlava htio je pojasniti kako njegov sin nije hladnokrvni ubojica, već jedan dobar i osjetljiv mladić kojega je niz nesretnih događaja doveo do toga da odluči posegnuti za teškim naoružanjem. Tko je u svemu tome u pravu ili ne, nije na meni da sudim. Zato u ovom dokumentarnom specijalu Potrage niti ne donosimo zaključke. Mislim da će svatko od gledatelja svoj zaključak donijeti sam. Moguće je čak i da na kraju neće svi imati isto mišljenje, ali cijeli slučaj je takav od početka.

NET.HR: Koliko je u profesionalnom smislu bilo zahtjevno uhvatiti se u koštac s ovom temom?

TODOROVIĆ: Bilo je iznimno zahtjevno baviti se ovim slučajem prije svega zbog težine teme. Uvijek smo na umu imali kako je riječ o teškom slučaju koji je iza sebe ostavio razorene obitelji, kako trebamo biti oprezni i vagati što i kako objavljujemo, ali opet da pokažemo sve aspekte priče, bez obzira sviđaju li se oni svim sugovornicima ili ne. Baš zbog osjetljivosti teme osjećali smo veliku moralnu odgovornost. Puštali smo da sugovornici pričaju svoju priču. Autentičnu, izravnu i bolnu.

