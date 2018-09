DOKTORICA KOJA JE NATPISOM NA VRATIMA ORDINACIJE ODUŠEVILA HRVATSKU: ‘Pacijente jednostavno treba odgojiti’

Nestrpljivi pacijenti u Osijeku neobičnom porukom na vratima ordinacije pozvani da se strpe i pričekaju red

Na vratima ordinacije obiteljske medicine u Domu zdravlja Osijek pojavila se ispisana poruka na A4 papiru, upućena pacijentima, posebno onim nestrpljivim, da “u medicini ne postoji SAMO ovo ili SAMO ono” te da “za svako SAMO treba sjesti i sačekati”, piše Glas Slavonije.

U pitanju je ordinacija dr. med. Jadranke Belaj i dr. med. Marice Raspudić Brekalo, a suptilno oblikovanu obavijest pacijentima ostavila je dr. Raspudić Brekalo, po svemu sudeći kako bi osvijestila među pacijentima činjenicu da svaki dolazak podrazumijeva određene radnje i vrijeme, neovisno o tome o koliko je “beznačajnoj” stvari riječ.

“Ljudi trebaju naučiti pričekati svoj red, iako se u praksi događa potpuno suprotno, jer svatko ima svoj kut gledanja. Moram priznati da moja medicinska sestra i ja obično pustimo takve pacijente koji ‘samo‘ nešto traže preko reda, jer imamo preliberalan pristup, no činjenica je da to smeta i nama i pacijentima koji čekaju svoj red”, rekla je za Glas Slavonije dr. Belaj.

Svako “samo” podrazumijeva niz radnji

Dr. med. Romana Bogojević je naglasila kako “samo” podrazumijeva niz radnji, pa je, primjerice, za uputnicu potrebno upisati pacijenta, otvoriti karton, provjeriti anamnezu i razlog dolaska, tako da ih često zamole da ipak pričekaju. Neki poput dr. med. Nataše Stanišić imaju i dosjetljive doskočice nestrpljivim pacijentima, pa im znaju dati praznu uputnicu da je sami ispune.

“Dogodilo se da sam dala praznu uputnicu i rekla da su dobili što su tražili, pa neka ju ispišu sami. Inače, to ‘samo ovo ili ono‘ znači puno posla. Da bi pacijent dobio recept, moram ga pitati je li alergičan na neke lijekove te pregledati koje lijekove već koristi, zbog mogućih interakcija. Dogodilo se da traže uputnicu za MR koju je nemoguće napisati samo tako, nego je nužan prethodan pregled. Pacijente jednostavno, da tako kažem, treba odgojiti. U svojoj sam ordinaciji uspjela postići da poštuju red i dolaze u propisanom vremenu, no ako je nekomu izimno loše, bit će primljen, to se podrazumijeva”, rekla je dr. Stanišić.

Postoji problem s naručivanjem, hitne slučajeve trebala bi rješavati hitna pomoć, a ne obiteljski liječnik

Prema riječima predsjednice Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata, Jasne Karačić, postoji problem s naručivanjem. Hitni slučajevi bi prema njezinom mišljenju trebali biti stvar hitne pomoći, a uputnica za kontrolni pregled se ne bi trebala čekati u redu.

“Primjerice, zaboli li nekoga grlo, kaže, logično je da će otići svom liječniku, koji treba pacijenta primiti u bilo koje vrijeme dok je otvorena ambulanta. Liječnici se pak pozivaju na hitne slučajeve, za što, prema mojem mišljenju, služi hitna pomoć, a obiteljski će se liječnik u tom slučaju zaobići. Isto tako, ako je riječ o uputnici za kontrolni pregled, nije u redu da pacijenti čekaju u redu. Druga je stvar prvi pregled, kada je potrebno vidjeti se s liječnikom”, rekla je Karačić te dodala da je potrebno razviti bolju komunikaciju putem e-maila, tako da se, primjerice, dogovorena uputnica za kontrolni pregleda preuzima kod medicinske sestre bez čekanja u redu.