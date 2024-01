Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv 47-godišnje liječnice dilerice. Oštetila je velik broj pacijenata na čije je ime je izdavala zamjenu za heroin.

Posebni recept ide za oksikodon, a daje se najtežim pacijentima. Do narkotika je liječnica dolazila preko recepata koje je izdavala bez znanja pacijenata u ordinacijama gdje je radila na zamjeni, a zatim ih sama preuzimala u ljekarni.

"Kolegica je očito imala određenih problema. Pisala je lijekove koji su bili protiv bolova, opijate ili lijekove za poremećaj rasta. Što je s njima radila to zna DORH", rekla je Vikica Krolo, zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore.

'Prolazilo je dok se nije uočilo...'

Pretpostavlja se da je tablete davala drugim osobama, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje oštetila je za oko 24 tisuće eura. Jure Krstulović, predsjednik Povjerenstva za zaštitu pacijenata Splitsko-dalmatinske županije objašnjava da su lijekovi izdavani bez recepta i u nerazmjernim dozama.

"Ona je to izdavala na svoju ruku i prolazilo je dok se nije uočilo da nešto nije u redu", dodao je.

Iako u kartonima pacijenata može biti storniran sporni lijek, neki mogu imati problema prilikom traženja zdravstvenih svjedodžba na što upozorava Jure Krstulović.

"Pacijent može jednostavno ne dobiti potvrdu za život, za posao ili za što mu je već potrebna ako mu u kartonu stoji narkotik ili hormon rasta propisan mimo bilo kakve indikacije", ispričao je.

Iznenađeni i liječnici i pacijenti

Ovakav slučaj liječnici među sobom ne pamte, a iznenađeni su i pacijenti. Željan Arnerić iz Splita liječnike je smatrao osobama od povjerenja. "Nakon ovog slučaja doktorice dilerice, naravno da se gubi povjerenje, ali sve ovisi od osobe do osobe" rekao je. "Nije mi čudno, to nema veze s intelektom ni obrazovanjem. To je jedna ljudska potreba da namiri sebe u što kraćem vremenu", dodala je Splićanka Mirka Marušić za RTL Danas.

U međuvremenu liječnici je izdana mjera opreza i medicinom se po nalogu DORH-a trenutno ne smije baviti. "Trenutno ne može raditi, a razgovarat će se ima li i dalje licencu za rad ako bude osuđena", objasnila je Vikica Krolo. Prema optužnici liječnica je podigla više od četiri i pol tisuće tableta narkotika, te 94 doze lijeka koji sadrži hormon rasta. Oba lijeka na crnom tržištu imaju svoju visoku cijenu.

