Nova pošast među mladima u Hrvatskoj su nikotinske vrećice. Ivan Čelić, psihijatar iz klinike za psihijatriju Vrapče pričao je za RTL o tome koliko su opasne.

Možemo li reći da imamo epidemiju nikotinskih vrećica?, glasilo je pitanje, na što je Čelić odgovorio:

"O epidemiji još uvijek ne možemo govoriti, ali sve je više pojedinačnih slučajeva ne samo u Zagrebu nego i diljem zemlje koji govore o zlouporabi nikotinskih vrećica kod djece adolescenata."

Novinar RTL-a ga je pitao koliko je toga u školama.

"Teško je to reći. Mislim da bi bilo dobro da HZJZ, odnosno služba za školsku medicinu napravi svojevrsno pilot istraživanje jer toga je sve više i više. Ne bih rekao da su epidemijski razmjeri ali stvarno sve je više slučajeva gdje se dođe do vidljivih reakcija nakon intoksikacije nikotinskih vrećica kod mladih."

Rekao je svoje mišljenje o tome što je u njima toliko primamljivo.

"Nikotin. Ovisnost o nikotinu se razvija vrlo brzo i on djeluje vrlo pogubno na mozak mladog čovjeka i može utjecati na učenje, obradu informacija, impulzivnost i zato je uvijek preporuka kod tih alternativnih duhanskih proizvoda da ih nikako ne primjenjuju mlađi od 18 godina."

Otkrio je i koliko su opasnije u usporedbi s cigaretama.

'Zabilježena su akutna trovanja'

"Taj jedan marketing koji je prvenstveno usmjeren prema mladima dovodi do toga da se predstavlja kao nešto što je bezazleno. jedna nikotinska vrećica ima 8 do 10 miligrama što znači da je to puno puno veća koncentracija u odnosu na jednu cigaretu. Pa bismo mogli reći da jedna nikotinska vrećica otprilike 10 ovih klasičnih cigareta."

Rekao je kakve posljedice može imati.

"Zabilježena su akutna trovanja već devetogodišnjeg dječaka u Nizozemskoj. Kreću s mučninom, povraćanjima, a taj jedan psihomotorni nemir, visoki stupanj anksioznosti i to izgleda dramatično za to dijete koje nema iskustva s nikotinom. Takva djeca budu zadržana minimalno 24 sata na intenzivnim pedijatrijskim odjelima."

Otkrio je što bi se trebalo napraviti.

"Ono što je nedopustivo i neprihvatljivo je to što na svakom kiosku vas dočekuju te limene kutijice vrlo zamamne s okusom višnje, mentola i to definitivno treba maknuti iz vidokruga djece adolescenata."

Komentirao je treba li zabraniti njihovu prodaju na kioscima.

"Zabraniti ne možemo, ali jednostavno ne možemo prihvatiti tu činjenicu da to bude na tako vidljivome mjestu i unatoč svim naporima koje može poduzeti Državni inspektorat trebamo mijenjati percepciju javnoga mijenja i govoriti o štetnosti tih nikotinskih proizvoda kod djece i adolescenata."