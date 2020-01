DOKTOR BERNARD KAIĆ O KORONAVIRUSU: ‘Jako je sličan gripi, ali dominiraju respiratorni problemi i smrtnost je ipak viša’

Doktor Bernard Kaić, voditelj službe za epidemologiju zaraznih bolesti HZJZ-a usporedio je koronavirus sa gripom

Ministarstvo zdravstva danas je na konferenciji za novinare predstavilo mjere prevencije širenja koronavirusa, javlja N1.

Dok se ministar zdravstva Milan Kujundžić nije pojavio, prof. dr. Antoinette Kaić Rak, voditeljica Ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Hrvatskoj dala je par informacija o koronavirusu, javlja N1.

“WHO još nije proglasila situaciju od međunarodnog značaja, nije proglašena međunarodna kriza. To je zbog dva razloga, Kina se pokazala transparentna, poduzima mjere kakve do sada nismo vidjeli. Drugo, oni su brzo uspjeli sekvencionirati genom i podijeliti ga sa WHO-om, pa su u drugim slučajevima identificirani slučajevi”, rekla je dr. Kaić.

Dr. Grba iz Zavoda za hitnu medicinu kazala je da je suradnja na dobroj razini, kako se svaki dan susreću s virusima, kako je sezona gripe te kako je “što se hitne tiče, protokol jasan i standardiziran”.

“Svaki dan se susrećemo s virusima, sezona je gripe, virus je virus. Propisana su sredstva koja koriste zdravstveni radnici, hitna služba je spremna, pripremali smo se za ebolu, tada smo nabavili dio opreme”, rekla je Grba.

Doktorica Uremović iz Državnog inspektorata je rekla kako su 24 sata u kontaktu sa pograničnom policijom te kako “u svakom trenutku svim mogućim sredstvima komuniciraju”. Potvrdili su i da su s nadležnim službama, a posebno sa HZJZ-om, poduzete sve mjere kako bi se moglo postupiti u slučaju sumnje na virus.

“Po svemu sudeći ne širi se tako efikasno kao gripa. Što se tiče kliničke slike, ona varira od slabijih simptoma do jače upale pluća. Raspon kliničke slike vrlo je sličan kao gripi i sama klinička slika je slična – respiratorni simptomi, povišena tjelesna temperatura. S tim da ovdje više dominiraju respiratorni simptomi nego kod gripe. Ovo su rani podaci, kako se čini, smrtnost je ipak viša. To se sad kreće od 2 do 4 pošto, kod gripe je 0,1 posto”, zaključio je Kaić.

‘Ne trebamo biti u panici’

“Mislim da ne trebamo biti u panici, tim više što je ekspertna komisija za hitna stanja WHO-a odlučila kako još nije vrijeme da bi se ova javno-zdravstvena kriza proglasila međunarodnim problemom. Za sada WHO ima 1320 potvrđenih slučajeva oboljelih od koronavirusa, od čega su 23 osobe iz 9 zemalja diljem svijeta. Ja bih rekla da se još uvijek radi o sporadičnim slučajevima. Naravno da dolaze novi slučajevi i da će ih još biti, ali ne mislim da se radi o nekoj panici. Zaista mislim da nema mjesta za paniku”, objasnila je prof Kaić Rak gostujući u nedjelju navečer u središnjem Dnevniku Hrvatske televizije (HTV).

Upitana ima li razloga za strah, budući da je autobus sa skupinom kineskih turista iz grada Wuhana došao u Hrvatsku, rekla je da su kineski putnici prije Hrvatske doputovali u Italiju gdje su pregledani i nemaju simptoma.

“Wuhan u Kini ima 11 milijuna stanovnika, to je strašno puno ljudi. Uglavnom svi slučajevi zaraze se jesu dogodili tamo. Ali došao je jedan autobus ljudi koji su sletili u Italiji i koji su prilikom dolaska na milanskom aerodromu pregledani i nitko od njih nije imao simptome – niti temperaturu, niti respiratorne simptome – da bi se posumnjalo na bilo što. Za sada nema nikakvog ograničavanja prometa, putovanja i ti ljudi su krenuli dalje i ušli u Hrvatsku. Na graničnom prijelazu naša je služba procijenila da nema sumnjivih osoba”, istaknula je dr. Kaić Rak.

Napominje da inkubacija može trajati do 14 dana, a danas je objavljeno da virus mogu širiti i oni koji nemaju simptome.

Još uvijek se puno o ovom virusu ne zna, još se ne zna točno što je izvor virusa i taj intenzitet prijenosa se još uvije proučava, dodaje dr. Kaić Rak. Podsjeća da su u Kini zabilježeni prijenosi s čovjeka na čovjeka, ali u pitanju su jako bliski kontakti – u obitelji ili na zdravstvene radnike koji rade s teško oboljelima, dok u drugim državama to nije slučaj.

Što se tiče smrtnih slučajeva, čini se da su se oni dogodili samo kod starijih i ljudi oslabljena imuniteta.