‘DOKAZAT ĆU NEVINOST’: Kuščevićev suoptuženik ne odustaje od kandidature: ‘Ne mogu decidirano reći da se nije bilo prenamjene’

‘Čuo sam se, naravno, sa svojim odvjetnikom. Zajedno s njim ćemo pripremit prigovor na optužnicu u roku koji nam je ostavljen, rekao je šestookrivljeni u slučaju malverzacija s vrijednostima nekretnina i prenamjena zemljišta, a koje se povezuju s bivšim ministrom Kuščevićem

Šestookrivljeni u slučaju malverzacija s vrijednostima nekretnina i prenamjena zemljišta, Svemir Obilinović rekao je da ne namjerava odustati od kandidature za načelnika općine Nerežišća.

Obilinović je za N1 rekao da optužnicu nije pročitao te da će to učiniti “preko vikenda, na miru” jer to do sada nije uspio. Također, rekao je da je prilikom mijenjanja gospodarskih građevina u stambene postupao u “apsolutno” dobroj vjeri te da optužnica ne mijenja njegove planove pred lokalne izbore.

“Ja sam nezavisni kandidat na ovim izborima i nemam nikakvu namjeru odustajati od kandidature”, poručio je.

Od procesa koji je Uskok podigao protiv bivšeg ministra Lovre Kuščevića, ali i još petero osoba, Obilinović očekuje da će dokazati svoju nevinost. “Jedino to. Čuo sam se, naravno, sa svojim odvjetnikom. Zajedno s njim ćemo pripremit prigovor na optužnicu u roku koji nam je ostavljen”, rekao je.

‘Imamo povratnice, radio sam to u dobroj vjeri…’

U USKOK-ovoj optužnici navodi se da se prenamjena gospodarskih građevina i štala u stambene objekte dogodila protivno Zakonu. Upitan tvrdi li da se ta prenamjena nije dogodila, Obilinović je rekao da to ne može “decidirano tvrditi”.

“Ja znam da je Općinsko vijeće donijelo Odluku, da je ta Odluka, nakon što je stupila na snagu poslana nadležnim tijelima, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Uredu u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Uredu u Supetru. Imamo povratnice od svih njih da su to zaprimili, nitko od njih nije reagirao i ja sam mislio jednostavno da je to tako, ali ja to ne mogu decidirano tvrdit. To možda je tako, možda nije tako, ali nadležna tijela su bila obaviještena o toj odluci koja je donesena, od strane Općinskog vijeća”, rekao je te dodao kako je on taj postupak radio u dobroj vjeri te da na njega nije nitko utjecao.

