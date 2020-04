DOKAZAO APSURD SUSTAVA; Dobio e-propusnicu za izmišljenu misu: ‘Očito je važnije moliti nego voditi normalan život’

‘Ovdje više nije riječ o sprječavanju širenja zaraze, već o najobičnijem birokratskom opterećenju za građane, koje nema apsolutno nikakvu svrhu, osim možda stvaranja prividnog dojma da se građane štiti od virusa’, kaže Igor Skoko, vijećnik Splitsko-dalmatinske županije iz stranke Pametno

Vijećnik stranke Pametno u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Igor Skoko, na vrlo jednostavan način, kako kaže, dokazao je da su zabrana kretanja između županija te sustav izdavanja e-propusnica posve bespotrebni i apsurdni. On je, kako piše Dalmatinski portal, zatražio i smjesta dobio e-propusnicu za odlazak na misu u Zagreb koju je izmislio.

‘Ovo je najobičnije birokratsko opterećenje građana’

“Od Stožera civilne zaštite u Splitsko-dalmatinskoj županiji danas sam zatražio propusnicu za Zagreb, a kao razlog izmislio sam da se u svetištu Svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu 3. svibnja održava misa kojoj želim prisustvovati. Propusnica mi je promptno odobrena pa možemo jedino zaključiti da je ovoj Vladi očito važnije da se građani mole u sakralnim objektima, umjesto da vode normalan život”, kazao je Skoko.

On, dakako, smatra da sustav e-propusnica treba odmah ukinuti.

“Ovdje više nije riječ o sprječavanju širenja zaraze, već o najobičnijem birokratskom opterećenju za građane, koje nema apsolutno nikakvu svrhu, osim možda stvaranja prividnog dojma da se građane štiti od virusa. No, čini mi se da ih treba zaštiti i od hrpe administrativnih nebuloza koje im ova Vlada redovito servira”, smatra Skoko.

‘Jesu li crkve izolirane od virusa, a škole nisu?’

Na taj potez među ostalim ga je nagnala jučerašnja odluka Vlade da prilikom popuštanja mjera među prvima odobre vjerska okupljanja.

“Kako je moguće da se i dalje zabranjuju okupljanja više od 10 ljudi, a dopuštaju se vjerska okupljanja? Jesu li crkve izolirane od virusa, a škole nisu? Zašto se uopće daje prednost crkvi, a ne školama”, zapitao se Skoko.

On ističe da je do sada izdano oko 900 tisuća propusnica, dok se na primjeru Zagreba, kao milijunskog grada u kojem se stanovnici kreću bez ograničenja, pokazalo da pogubnog učinka na širenje virusa nije bilo čak niti kada se nakon potresa to očekivalo. Podsjeća kako stranka Pametno već godinama upozorava na loš teritorijalni ustroj Hrvatske.

“Od samog osnutka zalažemo se za ukidanje enormno velikog broja županija, gradova i općina. Takav nefunkcionalni sustav služi isključivo gomilanju kadra po općinskim službama. Potrebna nam je teritorijalna reorganizacija države, odnosno 5 regija i 123 urbana centra, što bi za 3 puta smanjilo broj načelnika, gradonačelnika, zamjenika te političara u vijećima i skupštinama”, zaključio je.

