DOKAZANO JE: Srednjoškolci prednjače po udjelu zaraženih; Znanstvenik Ban: ‘Bilo bi dobro da krenu na praznike ranije’

Epidemiolog Branko Kolarić nije jedini zagovornik da se srednje škole i fakulteti privremeno prebace na nastavu na daljinu, za što se zalažu i liječničke udruge i virolozi

Srednjoškolci prednjače po udjelu zaraženih među svim dobnim skupinama, pokazalo je britansko istraživanje provedeno u suradnji sa sveučilištima u Oxfordu i Manchesteru kao i s državnom agencijom za javno zdravstvo. Kako piše N1, situacija u Velikoj Britaniji puno je bolja nego u Hrvatskoj.

Naime oni su u 14 dana do 28. studenoga imali 383 zaražena na 100.000 stanovnika dok mi imamo gotovo dvostruko više umrlih na milijun stanovnika. K tome, jedno indijsko istraživanje pokazalo je da na 80.000 oboljelih od Covida i pola milijuna njihovih kontakata najveći širitelji zaraze su mladi od 18 do 29 godina te djeca od 5 do 17 godina. Najveći širitelji zaraze bili su srednjoškolci. Epidemiolog Branko Kolarić rekao je za Večernji list kako je kod nas udio pozitivnih među srednjoškolcima veći od 20 posto.

“Britanski srednjoškolci trenutačno prednjače po udjelu zaraženih pa mislim da bi bilo dobro i kod nas do božićnih praznika srednje škole održavati online. Mladim ljudima komunikacija virtualnim putem je ionako svakodnevica. Iako sam, kao nastavnik, uvijek zagovaratelj klasične nastave u kojoj imamo ‘stvarniju’ interakciju, trenutačno je od većeg interesa da srednjoškolci nekoliko tjedana ne moraju u javni prijevoz i smanje mogućnost zaraze vlastitih (starijih) ukućana”, napisao je Kolarić na Facebooku.

Stručnjaci se zalažu da škole i fakulteti budu online

Epidemiolog Kolarić nije jedini zagovornik da se srednje škole i fakulteti privremeno prebace na nastavu na daljinu, za što se zalažu i liječničke udruge i virolozi. Većinom fakulteti i jesu online, no srednje škole nisu. Države koje nemaju epidemiju pod kontrolom, kao što su Austrija, Slovenija, Češka i Belgija, privremeno su zatvorile škole. Istraživanje iz Velike Britanije pokazalo je da se tijekom zadnjeg tjedna istraživanja, od 15. do 21. studenog, povećanje broja pozitivnih primjećuje samo kod učenika srednjih škola, dok su se stope pozitivnih smanjile kod odraslih starijih od 35 godina. Među najmlađim učenicima i studentima te mladima u dobi do 34. godine, stope pozitivnih se izravnavaju.

Sugovornica N1, inače majka studentice u Londonu i tinejdžera, kaže da njezina kći na fakultetu pohađa online nastavu te da jednom tjedno odlazi na laboratorijske vježbe na fakultet. Njezin 16-godišnji sin pohađa nastavu na koledžu uz otvorene prozore u učionicama, razmak između učenika od dva metra te obavezno dezinficiranje ruku i stola svih učenika prilikom ulaska u razred. Maske su također obavezne na hodnicima, dok na odmoru vrijeme može provoditi s najviše pet kolega.

U Britaniji je prvotna praksa bila da se u izolaciju šalju učenici koji su bili u blizini zaraženog kolege. Međutim, kako sugovornica N1 navodi, proteklog tjedna je lokalna srednja škola u kojoj je bilo par pozitivnih učenika zatvorena na dva tjedna zbog dubinskog čišćenja. Kako kaže, cijeli razred sina njezine prijateljice poslan je prošlog tjedna u izolaciju, iako su prije u izolaciju slali samo učenike u blizini zaraženog.

Kako usporiti širenje virusa među tinejdžerima?

Jučer je u Zagrebu započelo nasumično antigentsko testiranje učenika 15 osnovnih i srednjih škola. Ostaje pitanje što ćemo dobiti tim testiranjem asimptomatskih učenika jer antigensko testiranje nije pouzdano za osobe bez simptoma. Ono što nam definitivno ne treba jest lažna slika udjela pozitivnih i negativnih učenika.

“Britanski rezultati pokazuju da mjere uspješno kontroliraju zarazu kod odraslih, međutim, očito je da se zaraza još širi u mladoj populaciji, pogotovo u srednjim školama i fakultetima. Obzirom da kod nas već postoji preporuka da se fakulteti odvijaju online to bi se sada trebalo početi i dosljedno primjenjivati, a onda preostaje da se na neki način uspori širenje virusa u populaciji mladih u srednjim školama. Čitao sam da se već razmatra produženje zimskih praznika za srednje škole. Ako se to sprovede bilo bi jako važno da se to desi što prije, dakle ne da se praznici produže u siječnju nego da se krene na praznike ranije. Time će se omogućiti srednjoškolcima da na neki način imaju tjedan dana razmaka između školskih druženja i obiteljskih okupljanja koja bi mogla biti uzrok povećanom sirenju bolesti. Božićna okupljanja će definitvno biti vrlo rizična ove godine pa bi imalo smisla preskočiti ili umanjiti takve aktivnosti tako da se zadrže u krugu najuže obitelji

Ne bih kategorički tražio da se škole zatvore, radije bih predložio da se koliko god se može nastava odvija putem interneta. Razumljivo je da bi bilo jako loše da se škole zatvore za obitelji s malom djecom gdje roditelji rade. Međutim to bi bilo jedno rješenje za srednjoškolce koji mogu ostati sami kod kuće umjesto da provode dane u razredima od 30 ljudi. Iako Covid manje šteti mladim ljudima, oni mogu širiti virus dalje, a na ovaj način bi se to moglo prekinuti”, komentirao je za N1 Nenad Ban, profesor na ETH-u u Švicarskoj.

Mišljenje stručnjaka je da bi trebalo razmisliti uvođenje online nastave za srednjoškolce jer su se pokazali kao širitelji virusa.

