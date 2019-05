DOKAZ DA TREBA DIĆI GLAS: Zagorci sami otkrili što im spremaju iza leđa, digli se na noge i izvojevali veliku pobjedu

Razgovarali smo s Višnjom Lugarić iz Udruge KESK koja je uspjela spriječiti izgradnju goleme spalionice usred Zagorja

Aktivisti protiv izgradnje spalionice u zagorskom gradiću Konjšćini okupljeni u Udruzi KESK (Krizni eko stožer Konjšćina), koji su proteklih mjeseci organizirali nekoliko dramatičnih prosvjednih okupljanja izvojevali su veliku pobjedu: na sjednici Općinskog vijeća održanoj u utorak 7. svibnja jednoglasno je prihvaćen prijedlog SDP-ove vijećnice Anite Krok da se do donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana zabranjuje izdavanje bilo kakvih novih akata o zahvatima u prostoru i građenju građevina namijenjenih djelatnostima gospodarenja otpadom.

Prihvaćenom odlukom zabranjuje se izdavanje i novih akata za djelatnosti oporabe i zbrinjavanja otpada prema Pravilniku o gospodarenju otpadom, a neće se izdavati ni novi akti koji bi predviđali izgradnju energane, toplane, kogeneracijskih postrojenja i ostalih energetskih građevina na gorivu tvar na području te zagorske općine, javila je Hina.

“Prvi korak prema rješavanju problema izgradnje spalionice i odlagališta smeća je napravljen!”, objavila je Tina Dundović, predsjednica Udruge Kesk, na Fejsbuk stranici Udruge koja je bila glavni komunikacijski alat u okupljanju prosvjednika proteklih mjeseci. Tina Dundović je ipak naglasila da je “svaki daljni korak još vašniji od do sada postignutog”.

Uspjeli su pokrenuti velik krug građana

Višnja Lugarić, jedna od aktivistica, u kratkom razgovoru za Net.hr, objašnjava da je slučaj pokušaja izgradnje goleme spalionice – nadomak stambene zone – uspio pokrenuti veliki krug građana jer su osvijestili da se u njihovom susjedstvu – ali njima iza leđa, potajno i netransparentno sprema projekt koji može biti iznimno štetan za cijeli kraj. Načelnik Konjšćine, Mirko Krznar (HDZ) u suradnji s privatnim investitorom, tvrtkom HIS (u vlasništvu Slavka Hrženjaka) pripremao izgradnju spalionice: općina je posredovala u otkupu zemljišta privatnih vlasnika. Bilo je jasno da će spalionica veličinom premašivati potrebe lokalne zajednice, da je vrlo izgledno da se priprema dovoz smeća iz drugih sredina…Građani su ubrzo otkrili da je tvrtka HIS koja se bavila zbrinjavanjem u susjednoj Sloveniji upletena u nekoliko skandala zbog neodgovarajućeg zbrinjavanja otpada… “I dalje ustrajemo u ocjeni da načelnik Krznar nije transparentno vodio cijeli posao, da je bilo puno postupaka ispod žita, da je bilo puno njegovih čudnih kontakata s vlasnikom HIS-a, ali i Fondom za zaštitu okoliša.”, objašnjava Višnja Lugarić. “Nije bilo pravovremene javne rasprave, zapravo stanovnici Konjšćine nisu znali što se događa. I vijećnici su dovedeni pred gotov čin”, kaže Lugarić. I ona upozorava da za aktiviste ova “pobjeda” ne znači da se prestaju baviti ovim slučajem. “Investitor je kupio zemljište, upisan je u zemljišne knjige, tko zna kako će on reagirati. I naravno, tko zna hoće li s Prostornim planom proći sve kako treba”, kaže Lugarić.

Ministar koji ništa ne zna

Zapanjilo ih je, kaže Lugarić, kada je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, u vrijeme kada su stanovnici Konjšćine već glasno prosvjedovali – izjavio da ne zna o čemu se radi. ” Znamo da je načelnik još u kolovozu 2018. komunicirao s državnom razinom, konkretno, Fondom za zaštitu okoliša, na temu spalionice, i nevjerojatno je da ministar izjavljuje da niti ne zna za planiranu investiciju tako velike spalionice.”

Iz Udruge KESK poručuju da će za njih slučaj biti posve riješen tek kada kada se Prostornim planom onemogući bilo kakva izgradnju spalionice, odlagališta ili sličnog objekta koji prelazi potrebe Konjšćine. “Naravno da nemamo iluzija da se ovdje uopće neće zbrinjavati otpad koji sami proizvodimu u našem kraju. Da, svjesni smo obaveze zbrinjavanja, ali – na ekološki način.”, kaže Višnja Lugarić.

I u vrijeme trajanja sjednice Općinskog vijeća na kojoj je izvojevana prva službena pobjeda protiv spalionice, pred općinskom zgradom je satima bdijelo nekoliko stotina stanovnika Konjšćine, a bilo je i povremenim poruka: “lopovi”, “ostavke”, ali nije zabilježeno nikakvih incidenata. Višnja Lugarići iz Udruge KESK kaže da je iznimno ponosna na sumještane, ali i stanovnike okolnih mjesta koji su u velikom broju, neovisno o vremenskim uvjetima, demonstrirali i jasno poručivali načelniku Krznaru ali i svim ostalim nadležnim instancama da neće popustiti. “Ljudi su jasno pokazali da ne pristaju da bilo tko od njih radi budale. Da je nedopustivo da im se iza leđa dogovara izgradnja spalionice koja može narušiti život cijelog kraja. I načelniku i svima ostalima poslana je poruka da se ne može građane ponižavati na ovakav način. Nadam se da ćemo biti primjer i svim ostalim lokalnim sredinama: Dignite glavu i provjeriti što se zbiva u vašim općinama. Da vam se ne dogodi da vam izgrade nešto što vam može uništiti život.”