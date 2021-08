Život iza rešetaka u zatvorskom sustavu nije nimalo lagan. Sindikati problem vide u premalom broju pravosudnih policajaca, ali i kronični nedostatak prostora. Iako situacija u zatvorima još nije pred pucanjem, s obzirom na mali broj pravosudnih policajaca samo je pitanje vremena do kad će se sigurnost uspjeti održati, javlja RTL.

"Fali nam zatvor u Sisku, nakon 8 mjeseci još uvijek se ne zna šta će biti s tim zatvorom, iako smo do sada govorili, 50 mjesta u sisačkom zatvoru, to nije ništa. Je, puno nam to znači, zatvori su puni, trebalo bi se vratiti na ono da se izgradi jedna kaznionica 300 do 500 mjesta", rekao je predsjednik sindikata pravosudnih policajaca Armin Tatarević.

Ivo Sanader iz zatvora u Remetincu prebačen je u Krapinske Toplice gdje će ostati na liječenju. Iako nije u zatvoru čuva ga osam pravosudnih policajaca te je za njih zapravo osoba koja je iza rešetaka.

"Sve je isto kao u zatvoru, postoji knjiga izvješće gdje pravosudni policajci koji tamo rade vode evidenciju, znaju tko smije doći u posjetu, pišu tko je bio, pregledaju paket ako neto ima, telefonski razgovor pate, kao da je osoba u Remetincu". Samo je, tvrdi, soba drugačija. "Da, i ambijent drukčiji, soba drukčija, da. Pod kontrolom je osoba koja se čuva 24 sata na dan", kaže Tatarević.

Težak posao

Zamjenik predsjednika sindikata pravosudnih policajaca Jelenka Krešo govorio je o težini posla pravosudnih policajaca.

"Pravosudni policajac ne može reć ja neću doć na posao, ne može reć ja ću otić kući s posla. Znači, netko ga raspoređiva. Kad će taj netko odgovarati. Kad će izać i reć: da, ja sam donio odluku da, tu treba biti troje, a možda je trebalo biti petero. Najjače je dati priopćenje za javnost - bit će stegovno tretiran i to je to. I šta se dalje desilo, ništa", kaže.

Nemaju problem s koronavirusom

Kada je u pitanju borba protiv koronavirusa, tu problema nema. Zatvorenici kad odlaze izavan rešetaka idu u posebnu sobu u samoizolaciju dok se ne testira na virus. Imaju i dovoljno zaštitne opreme.

"U zatvorskom sustavu nalazi se 3798 osoba lišenih slobode, među kojima nema pozitivnih na koronavirus. Vezano za Vaš upit o broju cijepljenih, ističemo da je 2156 osoba lišenih slobode cijepljeno protiv COVID-a 19", poručuju iz Ministarstva pravosuđa i uprave.