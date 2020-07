DOK SE KONSTITUIRAO SABOR, MILANOVIĆ BIO U OMILJENOM RESTORANU? Snimili njegov Audi, Ured u odgovoru prilično bocnuo Vladu

‘Tamo ga možete snimiti svakog šestog petka u mjesecu od 12 do podne. Bilo bi to moguće i češće kada lokal ne bi bio napućen visokim dužnosnicima Vlade i članovima njihove obitelji’, poručuju.

Predsjednik je izazvao mnogo polemika nedolaskom na konstituirajuću sjednicu Sabora, no on je tvrdio kako za time nema potrebe jer je on svoju ustavnu ulogu odradio te kako time želi istaknuti neovisnost zakonodavnog tijela Hrvatske.

No kako piše Jutarnji, čini se da je to vrijeme proveo u popularnom restoranu Toč. Tijekom dana, Predsjednik je primio predstavnike Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju, no oko 15:30, službeni audi kojim se koristi Predsjednik, snimljen je ispred njegovog omiljenog restorana Toč na Vrhovcu.

Jutarnji tvrdi i kako je vlasnik restorana reporteru rekao kako je Milanović u restoranu, no kada je shvatio da reporter nema dogovoreno s Predsjednikom, „pokušao se izvući“, i tvrdio da misli na drugog Milanovića.

‘Kretanja automobila je u nadležnosti UPPS-a’

Iz ureda predsjednika stigao je zanimljiv odgovor, u kojem tvrde kako je Predsjednik cijelo vrijeme bio na Pantovčaku te bocnuli Vladu.

“Prije, za trajanja i nakon konstituirajuće sjednice Hrvatskog sabora predsjednik Republike bio je u Uredu PRH gdje je imao radne i službene sastanke. Kretanje službenih vozila Ureda PRH ne možemo komentirati jer je njihovo kretanje u nadležnosti UPPS-a (policijske Uprave za posebne poslove sigurnosti), ali njihov izlazak izvan Ureda PRH ne znači da je uvijek u njima i predsjednik Republike. Želite li fotografirati predsjednika Republike na rečenoj lokaciji možete to učiniti svakog šestog petka u mjesecu od 12 do podne. Bilo bi to moguće i češće kada lokal ne bi bio napućen visokim dužnosnicima Vlade i članovima njihove obitelji iz neposredne okolice”, odgovorili su iz Ureda predsjednika.