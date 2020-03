DOK SE KOLNICI UŠMINKAVAJU, TEMELJI SE URUŠAVAJU: Evo kakvi sve problemi muče zagrebačke mostove

Institut IGH je odabran za projekt obnove Mosta slobode u Zagrebu te bi za 250 tisuća kuna trebao sanirati čelične konstrukcije

Projekt obnove Mosta slobode u Zagrebu izradit će Institut građevinarstva Hrvatske (IGH) za 250 tisuća kuna. Tako će se nakon obnove pješačke staze, kolnika i ograde, odnosno gornjeg dijela mosta, krenuti u sanaciju čelične konstrukcije, piše u srijedu Večernji list.

Struka ne smatra da je to najbolje rješenje, pa Davorin Kolić, koji je na mostovima diplomirao i doktorirao, kaže da je to kao da starca odjenete u novu odjeću, a kosti su mu i dalje krhke. Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, dodaje kako je sve što se dosad odradilo u prvoj fazi sanacije samo “kozmetika”.

Dodaje da je IGH napravio studiju prema kojoj šest od osam mostova mora ići u hitnu sanaciju, a ako se tek sad počinje s izradom projektne dokumentacije radovi se mogu očekivati tek za koju godinu. Tvrdi da gradska uprava nema plan sanacije mostova te da sve radi stihijski.

Što će sve sanirati?

Gradonačelnik Milan Bandić tvrdi da je sanacija svih zagrebačkih mostova detaljno definirana šestogodišnjim Programom održavanja nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata na području grada. IGH sad kreće sa sanacijom konstrukcije, lukova, ležajeva, upornjačkih prostorija u kojima stoje instalacije koje se prenose mostom ili koje se podzemnim putem dopremaju do njega. Problem su i četiri cijevi magistralnog vodovoda, dvije profila 70 centimetara i dvije od 55 cm, koje se nalaze u konstrukciji mosta, koje Vodoopskrba i odvodnja planira zamijeniti.

Mijenjat će i kamene blokove mosta, a cijelu će površinu očistiti pjeskarenjem, što sve spada u treću fazu projekta sanacije. Za ovu godinu predviđena je nabava za drugi dio obnove, u sklopu kojeg će zamijeniti prijelazne naprave na mostu. Posljednja, četvrta faza sanacije, radovi su na održavanju pristupnih vijadukata mosta.

Koliko će sve to koštati?

Prema studiji IGH, u Most slobode trebalo bi uložiti 45 milijuna kuna. 27 je već potrošeno na prvu fazu koja je dovršena u prosincu prošle godine. U to nije uračunata rasvjeta mosta za koju Grad Zagreb planira izdvojiti gotovo 22 milijuna kuna, a radit će se prema projektu stručnjaka za rasvjetu Deana Skire, koji je osvijetlio i “Hendrixov” most.

Radovi na osvjetljenju trebali bi početi na proljeće. To što “kozmetiku” stavljaju na prvo mjesto u Gradu opravdavaju time da postavljanje rasvjete može početi jer će se ostale faze radova izvoditi ispod samog mosta, piše Večernji list.

