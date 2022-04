Prvi dan travnja nije u Hrvatsku donio proljetno vrijeme, ali zato je više cijene. Prvo su skočile cijene goriva, i to na 14 kuna za litru, a to sa sobom donosi i skuplji transport te cijenu svega što se prevozi.

Da stvar bude gora, ovog petka stižu nove cijene plina koji će, uz sve intervencije Vlade, poskupjeti oko 16 posto. Dio toga ublažit će snižavanje PDV-a na niz osnovnih proizvoda i potrepština. PDV pada na pet posto na svježe meso i ribu, ulja i maslac, povrće i voće, jaja, dječju hranu, uloške i tampone, ali ulaznice za koncerte i sportska događanja. No, ostaje tek za vidjeti hoće li se to osjetiti i na cijenama u trgovinama i tržnicama.

Prosječna košarica za tročlanu obitelj prije svih ovih poskupljenja iznosila je 7800 kuna, a prema novom izračunu Nezavisnog sindikata Hrvatske za pokrivanje osnovnih troškova života sada treba čak 10.500 kuna. Drugim riječima, potrošačka košarica je poskupjela za 15 posto, a osnovne namirnice će probiti rekorde cijena.

Tako bi, unatoč smanjenju PDV-a, bijeli kruh trebao stajat 15, srdela 35, ulje 20 kuna, a ulje, brašno, tjestenina i riža će rasti za više od 20 posto. Osim poskupljenja uzrokovanog rastom cijena energenata, dodatni šok je na globalnom tržištu žitarica i uljarica izazvao i rat u Ukrajini i sankcije Rusiji.

Kruh uskoro i 15 kuna

Kako piše Večernji list, litra Zvijezdina suncokretova ulja koje se donedavno moglo naći na akciji i za 12,99 kuna, a redovna cijena joj je prije smanjenja PDV-a kod nekih trgovaca bila 15,99, ovih se dana može kupiti za vrtoglavih 17,99 do 20 kuna. Franckova kava od 400 g okošta već 39,99 kuna, a ne tako davno mogla se kupiti i za 32,99, uz česte akcije i za 24,99 kn. Kilogram glatkog brašna probija već i cijenu od 10 kuna, ovisno o proizvođaču, kristal šećera od prosječnih 6,50 ka osam i više kuna.

I cijena sedam grama suhog kvasca s 2,70 narasla je na 3,50 kn i više (vrećica 4+1 gratis i na 16,99 kuna). Tako bi štruca bijelog kruha za koju više nitko sa sigurnošću ne može reći koliko teži, 600, 700 ili 750 g, u pekarnicama bi uskoro mogla koštati i 15 kuna.

"Maslac je u proteklih mjeseci značajno porastao i svi su trgovački lanci povećali cijene, a mi nismo s porezne strane ništa dirali. Znači nešto je na tržištu. Nešto što je do jučer bila redovna cijena, danas ako je nađete na akciji to je ta. Zato smo smanjili PDV na to", tješio je građane u četvrtak ministar financija Zdravko Marić, dodavši da bi se na cijeni maslaca najbolje moglo vidjeti koliko je Vlada utjecala na ublažavanju poskupljenja.

Najpovoljniji restoran u Hrvatskoj

No, kao i uvijek, ne udara poskupljenje sve jednako. Točnije, neke i ne udara, a riječ je o popularnoj saborskoj kantini. Riječ je o restoranu gdje mogu jesti svi zaposlenici Hrvatskog sabora, ali i njegovi zastupnici, visokim plaćama unatoč.

Poznato je da su plaće saborskih zastupnika i više nego dvostruko veće od prosječne plaće u Hrvatskoj, a nije tajna i da oni u pauzama između rasprava mogu jesti u saborskom restoranu po mnogo povoljnijim cijenama od onih u restoranima. Cijene su povoljnije i od onih u studenskim menzama, a i hrana je kvalitetnija. Možemo slobodno reći kako je riječ o najpovoljnijem restoranu u Hrvatskoj.

Koliko je to jeftino, pokazao je prije točno dvije godine Marko Ferek, predsjednik Udruge za razumijevanje ADHD-a "Buđenje" kojeg je u Sabor pozvao njegov prijatelj, inače saborski zastupnik.

"Zanimalo me kako to sve izgleda unutra pa sam otišao u svojstvu posjetitelja. Otišli smo na ručak. Tada sam vidio da postoji restoran i menza ili kantina. Jelovnik je isti, ali je razlika u tome da u restoranu mogu jesti samo zastupnici. Na stolovima su stolnjaci i jela im se poslužuju servirana. U menzi gdje smo mi jeli nema stolnjaka i sam uzmeš tacnu na koju staviš hranu i nosiš do svog stola. Potpuno me iznenadilo kada sam vidio kolike su cijene. Doduše, u restoranu je neznatno skuplje, ali i dalje daleko ispod cijene koju biste izdvojili u bilo kojem restoranu pa čak i onom lošijem", opisao je tada Ferek za RTL.

Cijena ista

Kao što možemo vidjeti iz računa kojeg je tada uslikao, glavno jelo koštalo je 15 kuna, juha je bila 4 kune, a salata 3. Kava? Tek 3,5 kune.

Točno dvije godine kasnije, nakon svih mogućih poskupljenja, Net.hr je došao do aktualnog tjednog menija. Vidljivo je da je cijena glavnog jela s prilogom 15 kuna, sami prilog 9 kuna, juha i desert po 4 kune i salata 3 kune. Znači točno isto kao i prije dvije godine.

Da se cijene neće mijenjati niti nakon 1. travnja dokazuje i tjedni meni za period od 04. Do 08. travnja. Pokušali smo od Hrvatskog sabora doznati hoće li se, zbog globalnih previranja i rasta energenata, cijene mijenjati ubuduće, no na naše upite nisu odgovorili.

Je li zakon pravedan?

Sam račun iz saborske kantine krije još jednu "tajnu”, a to je da, uz niske cijene, ona ne podliježe plaćanju poreza. Naime, Hrvatski sabor je krajem 2012. godine donio Zakon o fiskalizaciji, prema kojem je ugostiteljima i trgovcima uvedena obveza izdavanja fiskalnih računa, Ipak, institucija koja građanima nameće zakone je sebi odlučila “progledati kroz prste”.



Tako je restoran u kojem svakodnevno jedu i piju naši izabrani zastupnici izuzet od obveze izdavanja fiskalnih računa, budući da se radi o internom restoranu koji obavlja usluge za vlastite članove. Objašnjenje vide u tome kako u saborskom restoranu poslužuju samo članove Sabora i zaposlenike Sabora te se prema tome ne radi o komercijalnom restoranu koji podliježe obvezi fiskalizacije.

Stoga je upravo izrevoltirani Ferek prije dvije godine pokrenuo peticiju za uvođenje poreza na ugostiteljske usluge u Hrvatskom saboru. “Cilj ove peticije je smanjiti rasipništvo zastupnika, tako da kada za vrijeme svog radnog vremena kada idu kupiti ručak, kavu ili sok, plate porez, kao i svaki građanin ove države. Službenim tumačenjem Zakona, jasno je da restoran u Saboru i ostale ugostiteljske usluge ne podliježu fiskalizaciji, jednako kao udruge, zadruge i srodna udruženja; ukoliko je pružanje ugostiteljskih usluga organizirano interno i samo za službenike tog državnog tijela, tj. članova organizacije. Ipak, je li taj Zakon pravedan i šalje li ispravnu političku poruku?”, napisao je tada Ferek, no sve je ostalo tek na peticiji.

Ipak, da ne ispadne da su saborski zastupnici osigurani od bilo kakve inflacije, spomenimo da je cijena u saborskoj kantini ipak porasla. Otkriva nam to dnevni meni iz 2009. godine. Na njemu vidimo da je tada juha koštala 3 kune, što je kunu manje negoli je danas.

Najveći udar na džepove saborskih zastupnika je zbog cijene glavnog jela. Naime, prije 13 godina plaćali su ga 12 kuna, dok je danas ono 15 kuna. Znači pune tri kune više.