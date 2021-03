DOK PODRHTAVA TLO, NA BANIJI SE I DALJE RASPRAVLJA O RUŠENJU I OBNOVI: ‘Bilo bi dobro da Stožer dođe malo među ljude’

Sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček smatra kako država ne čini dovoljno po pitanju obnove u njezinu gradu

Područje Banije i jučer i danas zatresli su novi potresi, a dok tlo i dalje podrhtava, vode se rasprave o rušenju i obnovi. Prvi čovjek Stožera za obnovu, Tomo Medved obišao je jučer središte Petrinje gdje je u tijeku rušenje zgrade bivšeg hotela i iznio plan rušenja, što uključuje 508 zahtjeva za hitnim uklanjanjem objekata, donosi RTL.

No, sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček smatra kako država ne čini dovoljno po pitanju obnove u njezinu gradu:

“Mi smo tri put doživjeli situaciju gdje se država premišlja da ne uklanja hitne objekte koji predstavljaju opasnost za državu nego da to radi grad, odnosno država. Prvi put su rekli da to radi država, odnosno grad. Mi smo prikupili svu dokumentaciju i sve potrebne elaborate, da bi onda ponovno država rekla da će to raditi, niti jedan takav objekt u Sisku nije uklonjen”, rekla je gradonačelnica.

‘PROTRESLO KUĆU’: Potres magnitude 3.7 po Richteru pogodio područje Siska

‘Elaborati su spremni’

Medved kaže kako nije točno da Stožer to ne da i dodaje:

“Mi smo tražili od općina i gradova da nam dostave objekte koji su po procjeni inženjera ili statičara u ovoj najvišoj razini prioriteta za uklonjeni, elaborati su za te objekte pripremljeni.”

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović ističe pak kako Stožer radi samo s dokumentacijom i papirima te da bi bilo dobro da izađu malo van na tren, među ljude.