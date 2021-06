Bivši predsjednik Vrhovnog suda i bivši glavni državni odvjetnik Krunislav Olujić komentirao je za RTL uhićenje trojice sudaca u jednom danu, koji nije bio baš lijep dan za hrvatsko pravosuđe. Upitan jesu li ga iznenadila privođenja sudaca, Olujić je rekao da dan svakako nije dobar. "Dok premijer očito želi držati sudbenu vlast pod kontrolom HDZ-a, Mamić je reformator hrvatskog pravosuđa', smatra Olujić.

"Usudio bih se prije utvrditi da je veoma loš dan, ali na neki način možda kad promatrate ovo što se sve zbiva posljednjih nekoliko mjeseci. Usudio bih se reći, nakon 8. listopada 2020. godine kada je gospodin Zdravko Mamić nadležnom državnom odvjetništvo odnosno Uskoku podnio ovo što oni danas tretiraju kao kaznenu prijavu onaj svoj USB stick u kojem je iznio niz optužaba za koje možda u samom početku protiv rečenih i drugih sudaca, ne samo osječkog Županijskog suda nego i nekih drugih sudaca iz cjelokupne hrvatske vlasti.

Usudio bih se ustvrditi da možda to nije iznenađenje osim doista da je ovoga puta DORH poduzeo nekakve doista radnje koje su na neki način možda i fascinantne ili ugodno iznenađujuće a koje su, nažalost, potvrdile osnovane sumnje koje je gospodin Zdravko Marić iznio u toj svojoj, kako je oni danas tretiraju, kaznenoj prijave protiv rečenih sudaca", rekao je Olujić.

Negativna percepcija pravosuđa

Danas je jako puno u medijima izjava "Bitno je da se utvrdi istina", kaže predsjednik udruge sudaca. "Ovo pokazuje da nema nedodirljivih", kaže ministar pravosuđa. Kako je moguće da se godinama to događalo tamo a da niko to nije ni primjetio ni znao dok Mamić nije rekao?

"Ne događa se ništa što je posebno i što ne odgovara općoj hrvatskoj percepciji javnosti o stanju u pravosuđu. Nije nikakva tajna da je. I uglavnom se ta percepcija temelji na nekoliko činjenica da je prva hrvatska sudbena vlast, dakle hrvatsko pravosuđe izrazito korumpirano. Druga stvar da je premreženo klasičnim klijentelizam i nepotizmom što se vrlo lako može dokazati", smatra Olujić.

Takvi slučajevi se događaju

Na pitanje misli li da ovakvih slučajeva ima i na drugim sudovima, da netko prima mito, kaže kako posve sigurno postoji. "Posve sigurno se ove stvari mogu i dokazati, ali nekoliko slučajeva koji su ljudi pokušali utvrditi i ići na koruptivnu djelatnost sudaca jednostavno su pali u prvoj početnoj fazi jer nije bilo političke volje da se takve stvari procesuiraju.

Sad kada je ovoga puta iza scene odnosno iz cijele stvari gospodin Mamić koji ipak ima svoje ime i prezime svoje mjesto ulogu i značenje u Hrvatskoj, pa ako hoćete, na neki način bih se usudio i reći, nekako i nepodijeljenu simpatiju značajnog dijela hrvatskih građana. Onda se doista na najgori mogući način potvrđuje ona opća percepcija stanja u hrvatskom pravosuđu od kojih je jedna bitna karakteristika upravo ova korupcija o kojoj smo sad govorili", kaže Olujić.

Glavni cilj je politički?

Postavlja se pitanje kako će se ovo odraziti na postupak protiv Mamića i otvara li sad to mogućnost izručenja Mamića iz BiH s obzirom da je Uskok otvorio i novu istragu.

"S obzirom na činjenicu da još uvijek nismo potvrdili, a najvjerojatnije proširena istraga kako za kazneno djelo jer vjerojatno ovi suci za koje je Državno sudbeno vijeće donijelo odluku o dizanju imuniteta i unaprijed dalo odobrenje u mogućnosti određivanja istražnog zatvora protiv rečenih sudaca koji su privedeni u Uskok na ispitivanje.

Bojim se da u konkretnom slučaju se išlo i na proširenje istrage protiv braće Mamić, posebno protiv gospodina Zdravka Mamića i da je glavni cilj praktički na neki način, glavnog državnog odvjetništva odnosno njegovog specijaliziranog odjela za sprečavanje korupcije i organiziranog kriminala ovoga puta optužiti gospodina Mamića za jedno novo kazneno djelo koje je nastalo davanjem mita, koje je počinjeno nakon 2012. godine kada smo potpisali onaj poznati sporazum o međusobnom izručenju s Bosnom i Hercegovinom", tvrdi Olujić.

Ustavna tužba

Na pitanje hoće li zbog ovoga pasti presuda Mamiću ako su sudili suci koje je podmićivao, Olujić kaže da ono što je posve sigurno, što mu je poznato iz tiska i javnih nastupa braniteljskog tima Mamića, da on može podnijeti ustavnu tužbu, što je Mamić preko svojih odvjetnika odnosno branitelja i učinio.

"Ustavna tužba je značajna. Ona je jako opsežna i ide se manje-više na sve one bitne elemente koje čine sadržaj prava na pravičnom suđenju za koje je branitelj, najvećim dijelom i s pravom drže da je u postupku pred osječkim županijskim sudom gospodinu Mamiću povrijeđeno. To prije svega mislim na elemente koji su nužni i bitni, a to je da je gospodinu Mamiću trebao suditi nepristani sud, da su mu morili suditi nepristrani i neovisni suci, da je morao optužnicu zastupati ovlašteni tužitelj.

O javnosti i obrani povredi prava na obranu da i ne govorim, i čini mi se da ovoga puta doista postoje pravni razlozi i pravi elementi koji daju za pravo branitelju, ne gospodinu Mamiću nego njegovom braniteljskom timu kada sve nade polažu u Ustavni sud i odluku Ustavnog suda neovisno o tome što je prethodno Vrhovni sud potvrdio prvostupanjsku osuđujuću presudu braće Mamić da ovoga puta i mislim i opravdano držim da takva presuda ne bi trebala otići u Strasbourg jer bi najvjerojatnije tamo pali. Ne bi mogla izdržati one stručne kriterije koji se Europski sud za ljudska prava u primjeni tog istog prava na pravično suđenje, ali prema Europskoj konvenciji zaštiti ljudskih prava i sloboda", rekao je Olujić za RTL.