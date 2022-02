Iako u Hrvatskoj trenutno rastu cijene apsolutno svega, jedna namirnica ostaje na istoj cijeni. Domaći proizvođači tvrde da se prodaje čak i po nižoj cijeni, a sve zbog uvoza. Radi se o svinjetini, a kilogram ove namirnice može se pronaći po sedam i pol do osam i pol kuna. U nekim normalnim vremenima, kilogram svinjetine trebao bi se prodavati po 15 kuna.

Domaći proizvođači obeshrabreni su situacijom na tržištu, zbog čega se na hrvatskim farmama pronalazi sve manje svinja. "Ne da ne ide gore, nego cijena još pada dolje. I onda u trgovačkim centrima imamo cijenu kilograma svinjskog mesa kao tri kilograma soje. Zbilja mi to nitko ne može objasniti", kazao je za RTL Danas potpredsjednik Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja, Damir Jagić.

Proizvođači objašnjavaju da je glavni krivac za ovakvu situaciju jeftino meso iz uvoza, odnosno stare zalihe koje sada dolaze u Hrvatsku po dampinškim cijenama.

'Farme se gase'

Probleme imaju i prodavači odojaka. "Sezona je gotova, tj. još nije počela. Farme se gase, tovilišta se ne pune. A kamo ćemo mi s robom dalje... Ne vidim svjetlo na kraju tunela", kazao je Slobodan Čanaki, vlasnik OPG-a.

Ni skuplji repromaterijal nije "podigao" cijene svinjetini. "Ako se to nastavi ovako, a to sad traje cijelu 2021. godinu i evo, već dva mjeseca u 2022., propalo je dobrano možda još 20 posto proizvođača svinjetine i mislim će nas do ljetne sezone i turizma morati još barem pola odustati", poručio je Jagić.