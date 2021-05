DOK NEKI JOŠ ČEKAJU, DRUGI SU KRENULI U SANACIJU: Ovi Zagrepčani su digli kredit na 15 godina, a obnova ih je koštala oko 100.000 eura

U Bogišićevoj ulici u centru Zagreba 19-ero stanara odlučilo je ne čekati institucije

U Zagrebu i 430 dana nakon snažnog potresa mnogi još čekaju na obnovu svojih kuća i zgrada. No, drugi su u međuvremenu krenuli u sanaciju štete bez državne ili gradske pomoći i uzeli stvar u vlastite ruke. Među njima su i stanari zgrade u središtu Zagreba – čija je samoobnova pri kraju. U Bogišićevoj ulici u centru Zagreba 19-ero stanara odlučilo je ne čekati institucije – već su u obnovu krenuli sami. Do kraja radova dijeli ih svega 10-ak dana, javlja RTL.

„Naša priča je počela mjesec dana nakon potresa, kad smo krenuli s angažmanom ovlaštenog arhitekte kojeg smo pozvali na sastanak suvlasnika i zapravo ugovorili izradu svih potrebnih dokumenata. Krenuli smo s projektom izrade postojećeg stanja, nakon toga glavnog projekta“, kazao je Zagrepčanin Domagoj Mak.

Ušli su u zajednički kredit na 15 godina, a obnova ih je koštala oko 100.000 eura. Od našeg posljednjeg posjeta stanarima u ožujku – kada su radovi bili u punom jeku – do sada su obnovili i konstrukcijski ojačali temelje i fasadu zgrade te stubište. „Dakle, imali smo ogromne pukotine koje su pratile stubišne krakove sa vanjske i sa unutarnje strane. To je najdominantnije oštećenje i upravo je zato cijelo stubište ojačano sa čelikom po projektu“, tvrdi Domagoj Mak.

VANĐELIĆ KAŽE DA JE MOGUĆ RAST CIJENA GRAĐEVINSKIH RADOVA: ‘To briga koja nas tek čeka, sada nas čeka početak obnove’

Nadaju se povratu novac

U samoobnovu krenuli su prije nego što je Zakon stupio na snagu, pa se nadaju da neće dugo čekati na povrat. „Mi svi zapravo očekujemo da nam država povrati taj novac – to je nekakvih 80 posto, jel…. te cifre koja je ukupno utrošena, a da li će oni to napraviti ili neće – vidjet ćemo“, smatra Željko Kovačiček iz Zagreba.

Do sada je Ministarstvo graditeljstva primilo gotovo 11 tisuća zahtjeva za obnovu, rušenje ili uklanjanje objekata. Fond za obnovu je od Ministarstva dosad primio tek 136 rješenja, od toga samo 15 konačnih odluka i 12 isplata novčanih naknada. Građane koji su se odlučili na samoobnovu, Ministarstvo traži da im podnesu zahtjev za Obnovu na temelju kojega slijedi odluka o Obnovi koja se onda prosljeđuje Fondu.

„I temeljem te odluke o Obnovi vlasnici, odnosno suvlasnici ostvaruju pravo na novčanu pomoć. Međutim, tu moram napomenuti da se novčana pomoć isplaćuje tek nakon završenih radova i s tim da radovi moraju biti opravdani“, rekla je načelnica Sektora za žalbe i zastupanja u Ministarstvu graditeljstva Helga Svirčić.

Kako za RTL kažu iz Fonda, od primitka odluke Ministarstva do isplate novca na račune građana ili upravitelja zgrada, prođe tri do pet dana. Do sada su isplatili 544 naknade u iznosu nešto većem od 25 i pol milijuna kuna.