Bivši predsjednik uprave HEP-a Frane Barbarić započeo je s uklanjanjem svoje bespravne vile na Hvaru. Demontirali su se prozori i vrata, a radnici su na lokaciji bili unatoč kiši... Sve to ulovio je RTL pa kasnije doznao od mještana da se Barbarić nalazi upravo na Hvaru - u Jelsi. Vidjeli su ga, naime, u šetnji mjestom i na kavi jer on upravo u Jelsi posjeduje još neke nekretnine, prenosi Danas.hr.

Novinari su pokušali doći do Frane Barbarića, no poručio je da nije zainteresiran za izjave. Novinare je puno pozdravio i rekao da nastave raditi svoj posao.

"Od izbijanja afere, nije komunicirao s medijima ni s novinarima, osim putem priopćenja. Potvrdio je i da u pitanju nije bespravna gradnja, nego rekonstrukcija stare kamene kuće, a to nam rekli i neki mještani, no nisu htjeli stati ispred kamere. No, takvo objašnjenje Općinski sud u Splitu nije prihvatio i odbio je žalbu Frane Barbarića koji se prihvatio rušenja kuće u toj skrivenoj vali, do koje smo se i sami uvjerili, nije uopće lako doći", kazala je RTL-ova reporterka.