DOK MEDICINARI PADAJU S NOGU U RATU S COVIDOM, PERNAR I DALJE TUPI O VITAMINU C: Saborskim zastupnicima je dosta, evo što su mu rekli

‘Nema znanstvenih dokaza da vitamin C liječi koronavirus, ne slušajte šarlatane koji u ovoj opasnosti žele samo politički preživjeti’

Saborski klubovi pohvalili su u srijedu rad službi koje su na prvoj crti obrane od zaraze koronavirusom te službe angažirane u otklanjanju posljedica potresa koji je pogodio Zagreb, a građane su pozvali da u borbi s nepoznatim virusom slušaju struku, a ne “lažne proroke” i “šarlatane”.

Predstavnike klubova zasmetao je, naime, istup zastupnika Ivana Pernara (SIP) koji se ustvrdio kako su njegove preporuke o učinkovitosti vitamina C dobile potvrdu u New Yorku, žarištu krize koronavirusa u SAD-u.

Pohvalio se

“Bio sam prozivan nadriliječnikom, šamanom jer sam preporučivao vitamin C za liječenje respiratornih bolesti, članak u New York Postu govori da u tamošnjoj bolnici oboljele od koroanavirusa tretiraju vitaminom C zbog izvještaja da je to pomoglo u Kini”, pohvalio se Pernar i izazvao niz osuda kolega.

Prvi je reagirao predsjednik Sabora Gordan Jandroković te pozvao građane da pažljivo slušaju što im govore nadležne službe, liječnici, a ne osobe koje sadašnju situaciju koriste “za vlastiti probitak“ i dovode građane u zabludu.

‘Ovo je pljuska zdravstvenim djelatnicima’

“To što je Pernar rekao pljuska je u lice zdravstvenim djelatnicima koji se bore s koronavirusom”, istaknuo je Mirando Mrsić (Demokrati) te prozvao kolegu da vlastitu taštinu želi riješiti slanjem poruka koje mogu zavesti građane.

Mrsić: Nema znanstvenih dokaza da vitamin C liječi koronavirus

“Nema znanstvenih dokaza da vitamin C liječi koronavirus, ne slušajte šarlatane koji u ovoj opasnosti žele samo politički preživjeti“, poručio je Mrsić građanima.

Dodao je da kao hematolog ne može pomoći Pernaru, ali možda mogu neki drugi kolege zastupnici.

“Ne podliježite lažnim prorocima i lažnim medicinarima”, pozvao je građane i Kažimir Varda (Sstranka rada i solidarnosti), s kojim se suglasio i Branko Bačić (HDZ).

Bačić je istaknuo činjenicu da ni razvijenije, bogatije države poput Italije ili Francuske ne mogu naći brzo rješenje za koronavirus,

Vladin pristup je “apsolutno primjeren”, dakle poštujmo struku i znanost, Nacionalni stožer civilne zaštite, pozvao je Bačić u saborskoj raspravi na slobodnu temu.

Sabor, čija je zgrada oštećena u nedjeljnom potresu, zasjeda u staroj zgradi Ine u Šubićevoj ulici.

Situaciju oko koronavirusa iz minute u minutu pratite OVDJE.