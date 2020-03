DOK HRVATSKA MUDRUJE O ZABRANI RADA NEDJELJOM, SLOVENCI IMAJU ZANIMLJIVO RJEŠENJE: ‘I tamo su trgovci prijetili otpuštanjima’

Na kraju se sve riješavalo referendumom

Umjesto potpune zabrane rada nedjeljom, koju je najavljivao HDZ, najnovjerojatnije će se uvesti 12, 13 ili 15 radnih nedjelja u godini, jer se otvaranje pitanja rada nedjeljom tvrđi orah nego što je to mislila HDZ-ova Vlada na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem. Veći dio prošle godine ministar gospodarstva Darko Horvat pokušavao je doći do konsenzusa među socijalnim partnerima, a za travanj najavljuje i službeni početak javne rasprave o prijedlogu koji se brusi unutar zainteresiranih strana.

PRETVRD ORAH ZA PLENKOVIĆEVU VLADU: Ništa od potpune zabrane rada nedjeljom, na stolu je novi prijedlog

Pitanje je i kod naših sjevernih susjeda izazvalo velike polemike, i tamo su trgovci prijetili kako će morati otpuštati radnike te se na koncu odlučivalo na referendumu. Još 2003. većina je građana trgovcima poručila da trgovine nedjeljom i blagdanima zatvore. Međutim, kolektivni ugovor postignut je tek sredinom 2018, piše RTL.

Upravo je taj kolektivni ugovor zatvorio vrata mnogim trgovinama. Šetnja centrom Ljubljane otkriva da je pola trgovina zatvoreno, a one koje rade rade skraćeno.

Kolektivni ugovor a ne zakon

„Trgovci su za svoj rad nedjeljom plaćeni dvostruko više nego ostalim danima. Na mjesec smiju raditi maksimalno dvije nedjelje, u godini njih 20. To nije regulirano zakonom nego kolektivnim ugovorom“, objašnjava slovenski sindikalist iz Sindikata zaposlenih u trgovini Ladi Rožić: ‘’Radnici su za rad nedjeljom bolje plaćeni. Imaju dodatak za rad nedjeljom koji ne smije biti manji od 6,05 eura po sat, ili ako imaju veću plaću dobiju dodatak od 100 posto na redovnu satnicu’’.

Recimo da radnik ili radnica ima 1000 eura plaću, a da je pri tome redovita satnica pet eura. Za rad nedjeljom bi za jedan radni sat dobili 10 eura. Međutim, to nije tako – onaj koji ima satnicu samo pet eura, nedjeljom ima 6,05 više što je 11,05 eura.

Nekima se to nije isplatilo pa su odlučili potpuno zatvoriti trgovine jer tu je i problem nedostka radništva. Čak su neki kulturni centri i suvenirnice zatvorene, a prehrambene trgovine na koje smo naišli u centru grada su otvorene, ali rade skraćeno.

Isto je i u jednom od najvećih šoping centara u Europi. Ima oko 500 trgovina i 8.500 parkirnih mjesta. U 15 sati vrijedi pravilo: trgovine se zatvaraju, parkirališta prazna. Malo kasnije tu i tamo naiđe neki automobil, a trgovine su zatvorene.

Natjerali vlasnike da sami rade

Rožić objašnjava iznimke postoje. „To su benzinske postaje i ljekarne. Tu su i trgovine u kojima rade sami vlasnici i kampovi’’, objašnjava Rožić.

Ako žele raditi praznicima, odnosno blagdanima vlasnici moraju raditi sami

Slično kao i Hrvatskoj i u Sloveniji je ovo pitanje izazvalo brojne polemike i nesuglasice, no kako objašnjava novinarka Kanala A Karmen Lugarić: ”Narod je više-manje podržao to da se trgovine zatvore. Trgovci su se bunili, pričali su da će biti manje prometa, da će otpuštati radnike, a to se uopće nije na kraju dogodilo jer su ljudi usmjerili svoju kupnju na neke druge dane tijekom tjedna”.