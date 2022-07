Posljednjih tjedana zračne luke diljem Europe suočavaju se s ogromnim gužvama zbog kašnjenja letova koji su uzrokovani nedostatkom radnika. Ogromne gužve zabilježene su u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali i u Nizozemskoj, Njemačkoj te još nekim drugim europskim zemljama. Zbog kašnjenja letova, kašnjenja se dalje odražavaju i na aerodrome koji nemaju problema s radnicima, a mi smo odlučili provjeriti kakva je situacija u zračnim lukama u Hrvatskoj.

Zagreb: Problemi iz vana se reflektiraju i na nas

Iz zagrebačke zračne luke kazali su nam da smo svjedoci da mnogi prijevoznici, zračne luke i ostali subjekti u zrakoplovstvu imaju problema radi povećane potražnje za putovanjima ovoga ljeta i moraju ograničavati broj putnika i letova tijekom sezone, što uzrokuje određene probleme u realizaciji planiranih putovanja. "Ovi problemi se u određenoj mjeri reflektiraju i na zagrebačku zračnu luku, u vidu kašnjenja u dolascima zrakoplova te posljedično tome i u odlascima, te u dostavi prtljage, ali ne na način koji bi bitno narušio redovno dnevno odvijanje prometa", kazali su nam.

Na pitanje imaju li i oni problema s radnom snagom, odgovaraju nam da je međunarodna zračna luka Zagreb dobro pripremljena za sezonu i trenutno ima dovoljno radne snage za realizaciju očekivanog prometa u narednim mjesecima.

Zadar: Sve je super, čeka nas rekordna sezona

U Zračnoj lici Zadar nema većih poteškoća što se tiče prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i roba. "Dapače, lipanj ove godine najprometniji je mjesec u povijesti Zračne luke Zadar sa 170.000 putnika, a u sljedećim mjesecima očekujemo također rekordni promet. Do kraja godine očekujemo 1.000.000 putnika, što je oko 20 posto više u odnosu na rekordnu 2019. kada je zabilježeno 800.000 putnika", kazali su nam iz zadarske zračne luke.

Na pitanje je li u zadnjih nekoliko tjedana bilo kakvih velikih kašnjenja letova, kažu da se kašnjenja događaju u zrakoplovstvu pa tako i na linijama iz/za Zadar. "Kašnjenja su zabilježena prema nekoliko većih europskih zračnih luka, najčešće su to Köln zbog manjka radne snage i Bruxelles zbog štrajka djelatnika", dodali su. Što se tiče prihvata prtljage na Zračnoj luci Zadar, kažu kako ove godine s time nemaju poteškoća.

Kao i većina poslodavaca i Zračna luka Zadar ima određenih poteškoća s pronalaženjem dijela radnika, ali to nam trenutačno ne utječe na sigurno i kvalitetno odvijanje prometa. "Trenutačno nam najviše nedostaje pomoćne radne snage. Pomoćni konobari, kuhari, transportni radnici, spremačice…No, taj broj nije toliko izrazit i ne ugrožava sigurno i kvalitetno odvijanje prometa i usluga u zračnoj luci", odgovaraju na upit Net.hr-a iz Zračne luke Zadar.

Rijeka: Aviokompanijama fali radne snage, otkazuju se letovi

Iz Zračne luke Rijeka kazali su nam kako uslijed nedostatka osoblja na europskim aerodromima i aviokompanijama dolazi do brojnih kašnjenja i otkazivanja letova i u RH.

"Suočeni s potražnjom znatno većom od planirane nakon pandemije COVID-19, neki europski aerodromi zbog manjka radne snage ograničavaju kapacitete putnika koje mogu opslužiti što dovodi do smanjenja prodajnih kapaciteta zrakoplova aviokompanija i otkazivanja letova zbog neisplativosti, dok drugi iz istog razloga ne uspijevaju pravovremeno opslužiti putnike što dovodi do značajnih kašnjenja letova. No problem manjka radne snage značajno je prisutan i u aviokompanijama koje zbog nedostatka kabinskog osoblja i posada ne uspijevaju odraditi planirane rotacije, a osobito u slučaju kašnjenja kada su zbog nemogućnosti zamjene posade kojoj istekne duty-time primorani otkazati letove", pojašnjavaju nam problematiku.

U Zračnoj luci Rijeka, dodaju, nisu zabilježena veća kašnjenja u dolascima zrakoplova. "Maksimalno kašnjenje zabilježeno je u lipnju, a iznosilo je 3 sata. Budući da se opskrba zrakoplova odrađuje u zadanim rokovima, nisu zabilježena kašnjenja u odlascima, osim u slučajevima kašnjenja u dolasku", kažu.

Zbog svih navedenih problema u opskrbama zrakoplova na velikim europskim aerodromima prisutan je značajno veći broj gubitka i nedolaska prtljage. U usporedbi s prvih 6 mjeseci rekordne 2019. godine kada je ostvaren 35% veći promet putnika nego u istom razdoblju 2022. godine, u prvih 6 mjeseci 2022. godine zabilježen je preko 40% veći broj gubitaka prtljage nego u istom razdoblju 2019. godine, kažu nam iz riječke zračne luke.

Upitani imaju li i oni problema s nedostatkom radnika, kazali su nam da Zračna luka Rijeka trenutno broji ukupno 34 zaposlena, što je dovoljno za uspješno izvršenje prihvata i otpreme planiranog prometa zrakoplova, putnika i tereta u skladu sa svim sigurnosno-prometnim propisima.

"Unatoč činjenici da Zračna luka Rijeka nije uspjela zaposliti planirani broj zaposlenih kroz brojne natječaje za posao, budući da je najviše nedostajalo radnika na poslovima prihvata i otpreme zrakoplova, kao i na poslovima zaštitnog pregleda putnika, uspješnom reorganizacijom postojećih zaposlenika i njihovim pravovremenim edukacijama uspjeli smo nadomjestiti potencijalni nedostatak radnika", kazali su nam iz riječke zračne luke.

Split: Nemamo poteškoća s radnicima

Promet u Zračnoj luci Split odvija se uobičajeno za ovo doba godine s tim da se tokovi putnika odvijaju još lakše nego prošle godine budući da su ublažene posebne procedure zbog pandemije koronavirusa, kazali su nam iz splitske zračne luke na naš upit. "U proteklih nekoliko tjedana bilo je ponešto kašnjenja i otkazivanja letova, ali ne u mjeri da bi takve okolnosti značajnije utjecale na normalno odvijanje", kažu nam na pitanje o kašnjenju letova. Poteškoće s kojima se suočavaju aerodromi i avioprijevoznici diljem Europe odražavaju se najviše kroz značajno povećani nedolazak predane prtljage, no dodaju kako zračna luka Split čini sve kako bi ublažila nastalu situaciju.

S nedostatkom radne snage nemaju problema, jer zbog izrazito sezonskog karaktera prometa Zračna luka Split na vrijeme počinje pripreme za ljetnu sezonu tako da angažira dovoljan broj zaposlenika sukladno najavljenim redovima letenja avioprijevoznika. "U tom pogledu ni ove godine Zračna luka Split, kao poželjan poslodavac, nije imala poteškoća. Svi dijelovi procesa prihvata i otpreme putnika, zrakoplova i prtljage, kao i ostali servisi i usluge su pokriveni s dostatnim brojem djelatnika", kazali su nam.

Pula: Imamo dovoljno radnika, zna biti problema s prtljagom

Iz pulske zračne luke kazali su nam da su posljednje dvije godine izazovne za zračni promet, koji je s početkom pandemije bio gotovo u potpunosti onemogućen te su uslijed novonastalih okolnosti aviokompanije i zračne luke bile prisiljene otpuštati dio svog osoblja. No, zračna luka Pula ima dovoljno kadrova za svoje potrebe i zasad nisu zabilježili veća kašnjenja i poremećaje u prometovanju, ali problemi s kojima se suočavaju velike europske zračne luke mogu se prelijevati na ostale aerodrome. "Primjerice, ako se prtljaga na određenom aerodromu nije stigla prekrcati u zrakoplove za krajnje destinacije, to može uzrokovati nedolazak prtljage na krajnja odredišta", rekli su nam.

"Iako je na neke okolnosti teško utjecati, vjerujemo da zračne luke čine sve kako bi putnici bili zadovoljni razinom njihove usluge i kako bi ovu situaciju riješile na adekvatan način. U Zračnoj luci Pula neprestano pratimo situaciju te ćemo i na sve buduće izazove spremno reagirati", poručili su nam za kraj.