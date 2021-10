Dok Hrvatska uvodi euro, u Svetoj Nedelji su već uveli bitcoin.

S najpopularnijom kriptovalutom već osam mjeseci ondje i službeno možete platiti vodu, struju i odvoz smeća, piše RTL.hr

"Obzirom da želimo postati jedna IT meka odlučili smo omogućiti plaćanje u kriptovalutama. To je nešto inovativno, to je neka budućnost i odlučili smo probiti led", rekao je Gabrijel Deak, zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje. No, iako je inovativno, komunalije bitcoinom u Svetoj Nedjelji plaćaju tek rijetki.

I Cres je kripto meka

Smisao kriptovaluta otkrili su i na Cresu. Od svibnja ove godine i oni su kripto meka.

"Mislim da smo do sada imali tri ili četiri uplate, ali vjerujem da je za početak to dosta dobro i nije loše za jedan mali grad gdje puno stanovništva ne koristi neke druge oblike tehnologije", izjavio je Marin Gregorović, gradonačelnik Cresa.

U oba grada kažu da vas njihovi službenici mogu i educirati kako platiti na kripto način.