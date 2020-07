HRVATSKA TVRTKA RUŠI REKORDE: Potražnja za njihovim proizvodima veća je nego što uopće mogu proizvesti, zainteresirali su i svjetskog giganta

Koronavirus tvrtki iz Varaždina nije nimalo naštetio, potražnja za njihovim solarnim panelima je ogromna

Oko 1500 solarnih panela dnevno se proizvede u postrojenju na samom ulazu u Varaždin. Koronavirus nije naštetio njihovu poslovanju, a potražnja za njihovim proizvodima veća je nego što mogu proizvesti, javlja RTL.

“Cijena jednog solarnog panela, nekog standardnog je 500, 600 kuna, ovisi o snazi. I naravno znamo da za instalaciju uvijek trebamo nekoliko panela, ovisi o potrošnji kuće, je li to dva, tri, četiri, pet kilovata. Znači, instalacija dođe nekoliko tisuća kuna. Hajdemo reći od 7000 – 8000 kuna pa do 20.000 kuna”, objasnio je za RTL direktor Solvisa Stjepan Talan.

USRED NIČEGA NIKNUT ĆE PROJEKT VRIJEDAN 52 MILIJUNA KUNA: Investitor pokrenuo proceduru izgradnje na čak 15 hektara zemljišta

Želi ih i Google

Njihove solarne ćelije proizvode solarnu energiju u gotovo cijelom svijetu, od Njemačke, Italije, Francuske do Kanade i SAD-a, a želi ih i globalni tehnološki div – Google, kaže Talan: “Najperspektivniji kupac naš vani je u Americi, to je Google, firma koja gradi svoje data centre i gdje radimo za njih specijalne pokrovne solarne panele”.

U ovoj tvornici godišnje se proizvede oko pola milijuna solarnih panela. Nažalost, kada govorimo o solarnim instalacijama Hrvatska se nalazi na samom začelju Europske Unije, no interes za solarnim panelima u Hrvatskoj znatno je u porastu.

Sufinanciranje države

Kako bi potaknuli građane i građanke da što više proizvode vlastitu energiju i budu energetski neovisni, država nudi sufinanciranje do maksimalno 75.000 kuna.

Ivan Ćutić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objašnjava: “Mogu se prijaviti obiteljske kuće koje su do 600 metara kvadratnih, odnosno do tri stambene jedinice. Također moraju zadovoljiti određeni energetski razred, znači za kontinent to je C ili viši, a za primorje to je B ili viši”.

KREĆE ENERGETSKA OBNOVA KUĆA: Štromar: ‘Ovo je jedan od najvažnijih projekata koji se tiču stanovanja’

Energetska neovisnost

A među onima koji su već iskoristili ovakvu subvenciju je i Bruno Pomper iz Varaždina. Zahvaljujući solarnoj energiji i ugrađenim panelima, njegova je kuća danas – energetski neovisna: “Na proljeće ove godine elektrana je izgrađena. Preko puta je šest modula i tu je šest modula. Snaga je ukupna 3kW prema mreži”.

U sustav je uložio 30.000 kuna, ali zahvaljujući poticajima od 40 posto računica ga je ispala 18.000 kuna. Omjer uloženog i dobivenog je i više nego isplativ, kaže: “Godišnje su nekakvi troškovi 3000 do 4000 kuna, a sada bi trebali biti na godišnjoj razini na nekakvih 1000 kuna možda”.

Prošle godine Fond je sufinancirao 430 ovakvih projekata. Prijavu i dokumentaciju moguće je pripremiti na službenim stranicama fonda putem e-prijave od 1. kolovoza, a 24. kolovoza Fond započinje zaprimati prijave.