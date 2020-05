DOK CAPPELLI RAČUNA NA DOMAĆE GOSTE, IZNAJMLJIVAČI NE ŽELE RUŠITI CIJENE: ‘Apartman 30 eura? Dno dna što radite turizmu! Puj!’

Stranci iznajmljivačima otkazuju rezervacije

Dok su se mnogi domaći iznajmljivači i ugostitelji pomirili sa činjenicom da sezone neće biti, Hrvatska je otvorila granice. Gostujući na RTL Direktu prije dva dana je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao da turisti mogu doći u Hrvatsku bez ostajanja u samoizolaciji i da slobodno mogu koristiti hotele, kampove…

Dok tako neki otvaranje granica tumače kao potez vlasti pred izbore s obzirom na to da turizam u Hrvatskoj čini petinu BDP-a, drugi se žale da od sezone neće biti ništa jer su im otkazane sve ili pak većina rezervacija.

Jesu li iznajmljivači za rušenje cijena?

RTL je prošao jednom Facebook grupom u kojoj su iznajmljivači pisali o tome kako ide iznajmljivanje za ljeto. Odgovorili su mahom “mali” iznajmljivači. Odgovori se uglavnom svode da “ne ide nikako” i da se “rezervacije otkazuju” te da “novih rezervacija nema”. Ipak, većina je složna kada netko predloži spuštanje cijena kako bi se privukli domaći turisti – to ne dolazi u obzir. Ovo su neki od komentara iz grupe:

“Rušenjem cijena rušite cijene cijeloj destinaciji. Potpuno besmisleno. Plus kakvo crno rušenje cijena kada je već pola gostiju uplatilo po višim cijenama?!”

“Neću iznajmljivat ovo lito, već smo odlučili tako. A imam apartman za četiri osobe, može bit i za šest osoba, jer ova jedna soba ima i krevet na razvlačenje. Ali od ovog lita ništa. Stvarno mi dolaze moji prijatelji iz Slovenije i dajem njima. Ima ih malo više, pa u par navrata i eto ode lito vilovito!”

“Ne pada mi napamet za 25 eura gubit svoje vrijeme i da mi netko uništava imovinu, već ću nekako to zaraditi na drugi način. U svakom slučaju bolje prazno nego za niš koristi.”

Neki nisu zadovoljni ni strancima

Pojedini iznajmljivači nisu zadovoljni niti stranim gostima pa jedan u komentarima piše da će oni “iz balkanskih vuko****na eventualno doći” i da jedino ostaje “Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska”. Kako prenosi RTL, velike polemike izazvao je čovjek koji ne pisao da će “najbolje ići apartmani do 30 eura i da će ih biti i po 20”.

“Čestitam što trajno uništavate turizam! 30 eura?! Čestitam, sjedi 5! Dno dna što radite našem turizmu!! Kakvo omalovažavanje, jeste svjesni da nikad više nećete moći postići normalnu cijenu?! Puj!’, jedan je od odgovora koji je uslijedio.

Uskoro Slovenci neće morati po povratku kući ići u karantenu

Premda ministar turizma Gari Cappelli računa na hrvatske turiste i pokušava poticati njihovih dolazak na Jadransku obalu i kroz CRO kartice, čini se da se to domaćim iznajmljivačima ne sviđa.

Cappelli je u srijedu za N1 govorio o tome kada možemo očekivati prve turiste, te kakva pravila vrijede za vlasnike objekata u Hrvatskoj, a koji žive u Sloveniji.

“U pripremama smo, ali na neki smo način već otvorili granice – vlasnici kuća, brodova, gospodarskih aktivnosti već mogu u Hrvatsku, no problem je što, kada se vrate nazad, imaju karantenu. Mi to bilateralno dogovaramo sa Slovenijom. Mislim da ćemo do kraja tjedna dogovoriti, te da ćemo za par dana moći računati da slovenski državljani nakon boravka u Hrvatskoj neće po povratku u Sloveniju morati u karantenu. U Sloveniji imaju možda 1-2 slučaja dnevno, ne vidim zašto bi odlazak iz Slavonije ili Zagreba u Pulu ili Crikvenicu bio različit od toga da netko iz Novog Mesta ide u te gradove, jer imamo gotovo istu epidemiološku situaciju”, rekao je Gari Cappelli.

Kazao je kako se i da drugima dogovaraju načini putovanja, a da su protokoli sa svim drugima napravljen na temelju prijedloga koje je Hrvatska dala.

“To su prijedlozi koje ćemo bilateralno drugačije dogovarati s nekim zemljama, ovisno o epidemiološkoj situaciji. Neke zemlje imaju bolju, a neku lošu situaciju, te ćemo se s nekima moći ranije, s nekim kasnije dogovarati. Jedinstvene mjere preporuke protokola vrijede za cijelu EU, ali postoji mogućnost bilateralnih dogovora za zemlje koje stoje identično u epidemiološkom smislu kao Hrvatska”, rekao je ministar.

“Zaključak EU-a je da se s trećim zemljama ulazi nakon 15. lipnja. Nama je važno zbog građana BiH, da oni mogu doći, da granice budu propusne. Krajem mjeseca imat ćemo konkretne dogovore s više zemalja i pokrenuti prelaske granica i dolazak turista u Hrvatsku”, rekao je Cappelli.

‘Ostvarivanje 30% prošlogodišnje sezone bio bi velik uspjeh’

Otkazivanja rezervacija za srpanj i kolovoz još nema, kazao je ministar, te rekao kako je realno očekivati oko 30 posto prošlogodišnje sezone. “Mislim da bi to bio veliki uspjeh”, rekao je Cappelli.

Dodatnih troškova u turizmu ima, jer su donesene epidemiološke smjernice o tome kako se ponašati. Hrvatska će sa još 10 zemalja reagirati prema Europskoj komisiji s prijedlogom da bi turizam trebao imati posebnu liniju za financiranje posebnih situacija.

“Mi smo tu inicijativu predlagali 2018. godine, a neke su je zemlje odbijale. Ona bi se sastojala od posebne linije za likvidnost do 2022. godine i posebnih financijskih sredstava u proračunu 2021-2027. No ta je likvidnost bitna, kao i mogućnost da se do 30 posto investicija u turizmu financira iz EU proračuna”, rekao je Gari Cappelli.