DOK AUSTRIJANCI BJEŽE, TURISTI IZ OVE ZEMLJE NAVALILI NA NAŠU OBALU: ‘Oni očigledno nemaju straha od korone u Hrvatskoj’

Podaci Hrvatske turističke zajednice pokazuju kako je u prvih 16 dana kolovoza najviše turista na Jadranu bilo iz Njemačke, a direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a govori o kilometarskim gužvama na ulazu iz Austrije u Sloveniju

I njemački mediji prenijeli su vijest o tome da je austrijska vlada za svoje građane uvela obvezno testiranje i karantenu po povratku iz Hrvatske. No, to očito nije imalo utjecaja na odluku njemačkih turista da dođu na istočnu obalu Jadrana. Naime, samo ovog vikenda je kroz granične prijelaze prošlo više od 80.000 Nijemaca.

“Interesantno je bilo javljanje uživo reportera austrijske državne televizije ORF u subotu ujutro s graničnih prijelaza prema Sloveniji, na Karavankama i na Spilfeldu (Šentilj) kada su ustanovili da, umjesto da se stvara velika kolona prema Austriji, da se veća kolona vozila, čak 11 kilometara dugačka na Karavankama, stvarala na izlazu iz Austrije. Reporteri su konstatirali da su većina putnika Nijemci koji putuju prema Hrvatskoj i da oni očigledno nemaju straha od korone u Hrvatskoj”, rekao je za Novi list direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj, Romeo Draghicchio.

Za razliku od austrijskih, njemačke vlasti nisu izdale negativne preporuke ili upozorenja za putovanja u Hrvatsku, niti je njihov čuveni epidemiološki Institut Robert Koch proglasio našu zemlju rizičnom.

“Njemačke institucije, ministarstvo vanjskih poslova i Institut Robert Koch, proglašavaju zemlju Europske unije ili Schengenskog prostora rizičnom kad razina novooboljelih prijeđe broj od 50 na 100.000 stanovnika kumulativno u 7 dana. Tu su granicu prešli Luksemburg i Španjolska, s izuzetkom Kanarskih otoka. Rizičnima su proglašene i pojedine pokrajine u Rumunjskoj i Bugarskoj, kao što je obala Crnog mora, te područje Antwerpena u Belgiji, jer je na tim područjima broj novih infekcija prešao granicu od 50 oboljelih na 100.000 stanovnika”, objasnio je Draghicchio.

Nijemci ljuti zbog Mallorce

U Hrvatskoj su u proteklih sedam dana utvrđena 22 nove zaraze na 100.000 stanovnika, pa bi po toj logici broj novooboljelih trebao biti oko 300 dnevno, čitavih tjedan dana, da bi se prešla granica koju Nijemci smatraju rizičnom. Zato među njihovim turistima nema razloga za zabrinutost, iako im nismo omiljena destinacija. Dapače, oni su nama najjače emitivno tržište, što se vidi po gostima koji dolaze na Kvarner.

Nijemcima je teže pala negativna preporuka za putovanja u Španjolsku, osobito na Mallorcu. Unatoč tome što je najviše Nijemaca ljetovalo na svojim obalama Baltika i Sjevernog mora, njihove redovite turističke destinacije bilježe rekordne brojke. Tako je Hrvatska ostala vodeća na njemačkom tržištu, a čak je i povećala udjel svih inozemnih noćenja s 20 na 30 posto. Kod nas trenutno boravi 170.000 Nijemaca, a od početka sezone su napravili 1,2 milijuna dolazaka i devet milijuna noćenja.

Češki doprinos turizmu

No, ne smijemo zanemariti doprinos gostiju iz Češke domaćem turizmu. Godišnje njih oko 800.000 ljetuje u Hrvatskoj, a do ove godine su bili četvrti po broju dolazaka i noćenja. Sad su nam velika uzdanica u oporavku turizma. Spominjali su se zračni mostovi, ali je naposljetku uvedena izravna željeznička linija između Praga i Rijeke. Niti njihovi mediji ne nalaze zamjerki na Hrvatsku.

“Nema se tu što negativno za pisati. Jučer je u češkim medijima bio naglasak na tome da Hrvatska ima dobru sezonu, a da neće ograničiti dolazak gostiju iako je broj zaraženih veći nego u početku sezone. Česi će i dalje dolaziti na more, do početka školske godine više, a onda manje, što je i razumljivo. No, kako sam vam u svibnju rekao, Česi imaju takvu kulturu putovanja i odmora tako da ih se može očekivati u rujnu. Moji gosti su na odmoru u Hrvatskoj, dosta ih se i vratilo, a neki su i produžili boravak tako da sam zadovoljan”, rekao je Davor Krtalić, vlasnik turističke agencije u Češkoj, preko koje veliki broj Čeha i Slovaka dolazi na Jadran.

U kolovozu najviše Nijemaca

Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, od 1. do 16. kolovoza Hrvatsku je posjetilo 1,8 milijuna turista koji su ostvarili 12,9 milijuna noćenja, što je gotovo 70 posto lanjskih rezultata u istom razdoblju. Najviše turista, njih 392.000 na Jadran došlo upravo iz Njemačke, potom slijedi 294.000 domaćih gostiju, što je čak 22 posto više nego inače, a više nas posjećuju Slovenci i Poljaci. S druge strane, Čeha je došlo 111.000, što je šest posto manje u usporedbi s prošlom godinom, dok je Austrijanaca u kolovozu bilo svega 97.000 ili čak 45 posto manje. Pitanje je koliko je Talijana i Austrijanaca zbog restrikcija već otišlo iz Hrvatske, jer e-Visitor broji dolaske, ali ne i odlaske.

