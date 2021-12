Područje Banije 29. prosinca 2020. godine pogodio je razoran potres koji je iza sebe ostavio milijunsku štetu, a tisuće ljudi ostalo je bez krova nad glavom. Obnova godinu dana nakon potresa gotovo stoji, a dogradonačelnica Gline, Branka Bakšić Mitić kazala je da "ljudi jednostavno gube nadu".

"Privatne inicijative su trebale biti nadogradnja na sustav kojim upravlja država. One su u ovom trenutku izgradile i obnovile više kuća nego država, a prošla je godina dana od potresa. Poraz od lokalne, nacionalne i svih vlasti je da imamo kontejnere koji još uvijek nisu spojeni na vodu i odvodnju, to je sramota.

Cijevi mrznu jer je voda spajana tako da su išle po zemlji, kontejneri prokišnjavaju, ljudi žive u uredskim kontejnerima kojima nije dobra izolacija, bez sanitarnog čvora - godinu dana. Mi smo u 21. stoljeću. Još 1963. godine, kad nije bilo mehanizacije i tehnologije kao danas, Skopje je izgrađeno za godinu dana. Mi nismo napravili još nijednu kuću", istaknula je dogradonačelnica Gline gostujući u emisiji HRT-a "Studio 4".

'Kad kažem da nema obnove, onda sam neprijatelj'

Kazala je da je ona ljude uputila na prave adrese, no da im se jednostavno "nitko ne javlja na telefon". Upitana je li kontaktirala potpredsjednika Vlade i člana Stožera na Baniji, Borisa Miloševića, Bakšić Mitić je kazala za HRT da je Milošević rekao da obnova na Baniji počinje 1. studenog, no da od te obnove do danas nije bilo ništa.

"Bila sam par puta na Stožeru. Uvijek kažem da obnove nema, pa sam onda neprijatelj. Ja u ovoj državi živim i samo hoću da obnova krene. Mi smo se doveli do situacije da se ljudi iseljavaju, da ljudi umiru u kontejnerima. Ako budemo čekali još godinu dana, neće imati kome obnavljati kuće", upozorila je Bakšić Mitić.

"Donatore smo spajali direktno s našom stolarijom koja radi privremene objekte, drvene kuće. Garancija i rok trajanja je nekih 25 godina. Ljudi ne gube pravo na obnovu, ali je ta drvena kućica puno bolja nego kontejner. Kao prvo, ljudi mogu staviti peć na drva i naložiti vatru, što je na ovom području jako bitno jer se ovdje ne može grijati s klimom i s grijalicom.

Ministarstvo još nije donijelo zaključak da privatni donatori mogu graditi po zakonu o obnovi ako grade tipske kuće. Tu je Zaklada predala još u srpnju papire, i još za neke kuće nije dobila odgovor. Novci su na žiroračunu. Mi radi papirologije, radi administracije ne možemo početi graditi kuće. Ljudi su se trebali već useliti u njih", zaključila je Bakšić Mitić.