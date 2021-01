Dogradonačelnica Gline rekla je da im je sad potrebno gumenih čizama, kabanica, grijalica i deterdženta za rublje

Dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić komentirala je stanje na terenu u području pogođenim potresom.

“Otac s troje djece rekao mi je da je ono malo zidova što je ostalo sad u ovom potresu srušeno”, rekla je Bakšić Mitić za N1 o novom potresu, koji je nešto prije osam sati pogodio petrinjsko područje.

“Pozivam sve one koji žele izgraditi kuće da se jave na moj mail baksicbranka@gmail.com ili porukom u grupi na Facebooku Ljudi za ljude. Moramo napraviti popis, da ljude organiziramo i da se počne s radovima”, rekla je.

Potrebno im je gumenih čizama i grijalica

“Imamo još ljudi do kojih nitko nije došao, međutim, do njih se ne može dopremiti ni kamp kućica ni ništa, jer do njih nema puta”, kazala je dogradonačelnica Gline.

Istaknula je da im je sad potrebno gumenih čizama, kabanica, grijalica i deterdženta za rublje.

“Hrane imamo previše. Ne treba gomilati, jer nas se za mjesec dana nitko neće ni sjetiti. Ja molim onoga tko želi donirati hranu da to napravi za mjesec dana. Sad su potrebne gumene čizme i grijalice te prašak za rublje. Domaćinstva su ostala bez deterdženta za rublje, a najvažnije je da se starački domovi time opskrbe”, zaključila je.

