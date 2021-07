Predstavnici vlade danas su ponovno razgovarali sa socijalnim partnerima, sindikatima i poslodavcima, o vezivanju mjera za očuvanje radnih mjesta s cijepljenjem. Dogovoreno je da bi taj prag trebao biti 70 posto cijepljenih u tvrtki, odnosno te bi tvrtke dobile potpore za sve zaposlene, a one s manjim postocima proporcionalno broju onih s covid-potvrdama. Predstavnici tvrtki su rekli da će to relativno jednostavno dosegnuti.

Daleko od konačnog dogovora

Kompromisno rješenje je prihvatljvo poslodavcima i sindikatima jer kažu da će taj prag lako dosegnuti, no direktor Hrvatske udruge poslodavaca Damir Zorić za RTL Danas ističe kako je ovaj dogovor daleko od toga da bude konačan.

„Moramo biti zadovoljni u datom momentu s onim što smo postigli da se ipak ne ide do kraja restriktivno, nema mjera za one koje nisu u cjelosti cijepljeni. Tako da ova granica od 70 posto mislim da je dostižna jer su tvrtke koje dolaze iz tih sektora koji su ugroženi i nadprosječno cijepljeni jer su oni više od drugih možda bili zainteresirani za cijepljenje jer to utječe na njihove poslove, ja mislim da će najveći dio njih se kvalificirati. Kad ćemo imati konačan dogovor? Kad obuhvatimo cijelo društvo odgovornošću prema cijepljenju.", rekao je Zorić, prenosi RTL.hr

Virus ne bira tvrtke kojima se širi

Ističe kako se virus ne širi samo po ugroženim tvrtkama: "Virus ide i u uspješne tvrtke i u velike tvrtke i u javna poduzeća i privatna poduzeča i u ustanove socijalne skrbi i na sveučilišta, škole, bolnice, svugdje."

Kaže kako još nema konkretnog odgovora na problem kako povećati procijepljenjost u državnim i javnim službama.

"Razgovara se o tome i što se tiče socijalnog sektora i obrazovnog i zdravstvenog da se tamo nešto poduzme da bi ta procijepljenost bila veća jer zaista djeluje poražavajuće kad imate 30 i nešto posto cijepljenih u sustavu zdravstva, a to je sustav koji bi trebao u ovom pogledu prednjačiti. Dakle biti primjer svima, a oni su na začelju", ističe.

Kaže kako se osjećaju napadnuto kada to ide direktno na njih: "Zato smo uporno i govorili da se onda ove mjere shvaćaju kao neka vrsta ucjene, a nikom nije cilj da bude ucijenjen i mi imamo zajednički cilj i mi želimo da 70 posto nacije bude cijepljeno, ako je moguće i više i mi želimo očuvati zdravlje nacije i mi želimo očuvati zdravlje hrvatskoga gospodarstva. To je zajednički interes i mi to svi skupa želimo, želimo doći do tog cilja, samo ne možemo mi sami, a osobno ne same ugrožene firme."