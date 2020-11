VLADA I STOŽER DOGOVORILI: U koloni u Vukovaru bit će 500 ljudi, evo kako Capak to objašnjava

Određeni su epidemiološki okviri za Kolonu sjećanja u Vukovaru, a predstavili su ih ministar branitelja Tomo Medved i šef HZJZ-a Krunoslav Capak

Nacionalni stožer civilne zaštite odobrio je okupljanje Kolone sjećanja u Vukovaru, zbog čega se sastalo vijeće koje je odlučilo o detaljima organizacije. Nakon sastanka su se medijima obratili ministar branitelja Tomo Medved i šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak.

“Pozivamo sve koji žele odati počast da iskoriste dane prije 18.11., a sve kako bi se taj dan smanjio broj. Isto tako pozivam sve koji žele odati počast svojim gradovima da to učine, ali i da vode računa o mjerama, posebno onima za fizičku distancu. Nisu planirani organizirani prijevozi u Vukovar i Škabrnju. Ako itko ipak odluči koristiti organizirani prijevoz, dužni su poštovati mjere. Bit će i kontrola po dolasku u Vukovar i Škabrnju. Jasno, svi moraju nositi maske i držati razmak. Ono što je na osnovu preporuke HZJZ-a i Stožera Grada Vukovara, kao i Nacionalnog stožera, da se u Koloni sjećanja nalazi do 500 sudionika. I to, vodeći računa o razmaku”, poručio je ministar Medved.

Najviše 500 osoba

“Ministar je iznio glavne elemente epidemiološkog okvira koji je dogovoren u suglasju s gradskim i županijskim stožerom civilne zaštite i u kojima sudjeluju i županijski epidemiolozi. Mi smo pokušali opće mjere zaštite od koronavirusa (higijena, dezinfekcija, distanca i maska), pretočiti na svako mjesto na kojem će se događati događaji nekoliko dana prije i poslije 18.11. Najvažnije je da se većina događaja održava vani, obvezali smo sve da se maske nose i na otvorenom i na zatvorenom, obvezali smo sve na držanje razmaka, ograničili ponudu hrane i pića te ograničili rad ugostiteljskih objekata do 21 sat. Neće biti organiziran prijevoz niti smještaj te će rad objekata za smještaj biti ograničen”, rekao je Capak.

“Pozvat će se lokalne samouprave i gradovi da u vlastitim mjestima organiziraju obljetnicu kako bi spriječili gužvu u Vukovaru. Ranijih godina je bilo oko 60.000 ljudi. Mi očekujemo najviše 500 osoba te smo propisali da na dionici od 5,5 kilometara bude razmak od dva metra između ljudi te 50 metara između grupa od najviše 25 osoba”, dodao je šef HZJZ-a.

“Pozivamo sve da ove godine s obzirom na epidemiološku situacije razmisle o drugačijem davanju pijeteta i počasti žrtvama Domovinskog rata i Vukovara. Poduzeli smo sve mjere i nadam se da će ljudi poštovati odluke. Ako bude malo više ljudi to neće biti problem, nastojali smo donijeti okvir sukladno trenutnoj situaciji”, istaknuo je.

Povećan broj ljudi i kapacitet testiranja

Nije komentirao navode liječnika da bi obilježavanje Dana sjećanja bilo licemjerno prema žrtvama i građanima. Rekao je da nije točno da se više ne prate kontakti zaraženih te dodao da epidemiolozi maksimalno rade svoj posao, ali da se ponekad to ne stigne. U call centrima su zaposleni studenti, a stigli su i diplomirani liječnici koji rade pod nadzorom, naveo je Capak. Dodao je kako se radi na proširenju kapaciteta za testiranje. Naglasio je kako je današnja brojka mrvicu veća od one prošlog utorka. Istaknuo je da je važno znati da brojke stagniraju, jer je od 31. do 33. tjedna zabilježen porast od 100 do 110 posto, a trenutno se bilježi porast od 4-5 posto. “Tjedan dana imamo ravnu crtu, a vidjet ćemo što će se događati sljedećih nekoliko dana”, poručio je Capak.

Bit će i COVID-redara

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava poručio je kako će osigurati sve moguće epidemiološke alate te će angažirati COVID-redare. Istaknuo je kako mu je teško govoriti ljudima da ne dolaze u Vukovar jer ima onih kojima je Dan sjećanja svetinja. Dodao je kako će red osiguravati 300-350 umirovljenih pripadnika jedinica policije iz Domovinskog rata. Rekao je kako će kolona početi u Županijskoj ulici ispred bolnice, a ne u krugu same bolnice.

