DOGODOVŠTINE BLAŽENKE DIVJAK NA LETU ZA ZAGREB: ‘U jednom trenutku osjeti se dim, iz stražnjeg dijela. Avion je stao’

Državni tajnik Tomo Antičić opisao je što se događalo jučer u zračnoj luci u Frankfurtu kada je došlo do kvara zrakoplova kojim je trebao s Blaženkom Divjak poletjeti za Zagreb

Jučer se Blaženka Divjak u pratnji državnog tajnika dr. sc. Tome Antičić vraćala u Zagreb iz Berlina s konferencije Europskog istraživačkog prostora. No u trenutku kada su tijekom presjedanja u Frankfurtu trebali poletjeti za Zagreb došlo je do kvara zrakoplova koji je na svom Facebook profilu opisao Antičić. “Jučer navečer sam se nadao pogledati II. dio Černobil HBO serije (izvrsna serija, pogledajte obavezno). Međutim, umjesto toga sam imao sličan zaplet kao i serija kada sam zapeo, zajedno s ministricom, na frankfurtskom aerodromu”, započeo je Antičić.

“…uđemo nas troje (ministrica, Slaven Mihaljević i ja) u avion. Avion krene na pistu da uzleti. U jednom trenutku osjeti se dim, iz stražnjeg dijela. Avion stao. Stjuardesa smrknutog lica ubrzano hoda gore dolje, od repa do pilota, pa natrag, i tako par puta. Avion se polako vraća. Nitko nema pojma što se događa. Napokon se javi pilot, na lošem engleskom (važno za priču), i kaže da se pojavio problem, jedan XXX (nerazgovjetno, svi mislili da je rekao motor) se pokvario/zapalio i zato dim!”, nastavio je državni tajnik.

“Ali nema problema! Kaže pilot da će se ugasiti ovaj XXX, a avion će moći letjeti i sa samo jednim – morat će letjeti niže, ali bude OK. Nama je ovo bilo dosta neuvjerljivo… A onda šlag na tortu – kaže pilot da ako (valjda u letu) osjetimo opet dim, da javimo stjuardesi. I onda, još šlaga na tortu – kaže pilot da oni koji ipak ne bi letjeli – ti mogu izaći, a avion će ići s ostatkom. Pandemonium!”

Problem u klimi

“Nakon dolaska dodatnih osoba (inženjera valjda), se pojasnilo da se radi ne o motoru nego o klimi. Jedna klima crkla, ali druga radi, i to je dovoljno da nas dovede do Zagreba (ali mora letjeti na nižoj visini). U avionu smo se prilično dobro zezali na račun pilota – zaključili smo između ostalog da je kašnjenje u odluci jer je pilot radio isto što i putnici – tražio rješenje problema na Googleu. Opet se postavio izbor želi li se izaći ili ostati. Pola aviona je odlučillo izaći, uključujući Lovrena. No pola je ostalo u avionu, uključujući dakako i nas. Prolomio se komentar da ako ministrica znanosti misli da je sigurno biti u avionu, onda je sigurno.”

Ipak otkazan let, pa prenoćili na aerodromu

“No tu dakako nije kraj naših peripetija… Ispada da je frankfurtski aerodrom analno retentivan oko zatvaranja SVEGA u 23:00:00, a taj rok je avion propustio (radi izlazaka onih koji su htjeli drugim avionom kasnije ići) za par minuta… Dakle, ništa od leta, izlazak svih ovaj put. No ni tu nije kraj. Lufthansa kaže da nema u cijelom Frankfurtu mjesta u hotelu, pa neka se mi svi lijepo smjestimo na aerodromu.

U tom trenutku smo odlučili popiti par piva, otud ova slika. Uglavnom, sada čekamo let (inzistirali smo na direktnom za Zagreb – nudili bili predsjedanja – nema šanse!) za Zagreb, valjda će raditi obje klime. I oba motora”, zaključuje u svojoj objavi Antičić.