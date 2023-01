Četvrti je dan od uvođenja eura u Hrvatskoj, a cijene brojnih artikala i proizvoda su porasle. Privikavanje na novu valutu još traje, i među trgovcima i među kupcima. S jedne strane preračunavanje, s druge poskupljenja, sve to stvara teškoće u svakodnevnim transakcijama. Posebno ondje gdje se plaća bez tehnologije - na tržnicama.

Na gradskoj tržnici u Varaždinu kupci kažu da velikih promjena u cijenama nema. Verica Kranjčec, koja na tržnici prodaje već deset godina, smatra da cijeli proces nije dobro pripremljen.

Neki kupili i kalkulatore za preračunavanje

"Malo je teže, snalazimo se dosta teško jer je sve nepripremljeno, nema dovoljno kupaca da bi se ostvarila neka dobit. Cijene su ostale iste. Pretvaranje je dosta teško jer ljudi plaćaju u kunama i eurima, ponekad i kombinirano, ostatak im moramo vraćati u eurima pa treba preračunavati", otkriva gospođa Verica dodavši da je kupila kalkulator pa kada zbroji iznos u kunama, pretvara ga u eure.

Ističe kako se i kupci teško snalaze s eurima jer su uglavnom u pitanju kovanice koje se teško razlikuju.

"Kovanice se teško vide, pogotovo onima koji slabije vide. Treba vremena dok kupci to prebroje, jednako kao i prodavači jer još ne poznajemo te kovanice, sada je jako teško", kaže.

Nova besplatna aplikacija

Građani se polako privikavaju na uvođenje eura, a u Zadru su otišli korak dalje - osmišljena je aplikacija za traženje najnižih cijena.

Zadranin Stipe Stagličić i njegov tim predstavili su novu besplatnu mobilnu aplikaciju naziva "Košarica", koja nudi pregled trenutnih akcijskih ponuda u svim većim trgovačkim lancima na području Hrvatske.

Aplikacija je trenutno razvijena za Android mobilne uređaje i može se preuzeti u Google Play trgovini, a u budućnosti će biti dostupna i za iOS uređaje.

Bjelovarski ugostitelj ističe kako u njegovim objektima nije bilo problema prilikom konverzije valuta i do poskupljenja nije došlo.

"Prije par mjeseci je došlo do poskupljenja zato što je cijena nabave otišla nekakvih 30 do 40 posto i to je naravno utjecalo i na naše cijene", za HRT rekao je ugostitelj Srećko Koljić.

Doći će i do poskupljenja piva

Do poskupljenja ne dolazi zbog konverzije nego zbog rasta cijena u nabavi.

"Doći će do poskupljenja piva i sličnih proizvoda, ali to nije zbog zaokruživanja cijena nego zato što nam nabava ide gore", kazao je ugostitelj.

Ugostitelj ističe kako je konverzija valuta prošla bez većih poteškoća, gosti imaju razumijevanja i da će s vremenom doći do cjelokupne prilagodbe.

U Rijeci su uvođenjem eura zaokružene cijene parkinga. Dragana Šmitran Babić iz Parkiranja - Rijeka plus rekla je da je korekcija cijena bila potrebna zbog tehničke zahtjevnosti konverzije u euro.

"Naime, kao što znamo, samoposlužni uređaji i automatske blagajne i parkirni automati su izuzeti od dvojnog plaćanja. Odnosno, čitači kovanica nemaju mogućnost prihvaćanja onih najsitnijih apena eura i u tom smislu je izvršena korekcija cijena u nekim kategorijama parkirnih karata. Dakle, ne u svim. Prva zona je bila 4 kune, sad je to 4,52 lipe odnosno 60 centi u novoj valuti - s obzirom na to da se može plaćati isključivo u eurima", objasnila je.