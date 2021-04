DOGAĐAJU SE NEZAMISLIVE STVARI – KUPCI SE LICITACIJAMA BORE ZA STANOVE: Cijene rastu nezaustavljivo, evo gdje su najviše

Cijene nekretnina rastu unatoč pandemiji, potresima i padu BDP-a, a za neke se stanove vode prave bitke

Ni pandemija, ni potresi, ni ogroman pad BDP-a ne utječu na cijene nekretnina u Hrvatskoj. Dapače, one rastu kao da se ništa ne događa. Nekima je trebalo i dvije godine da nađu stan koji im odgovara cijenom i veličinom. Unatoč lošoj ponudi i visokim cijenama, kupuje se i prodaje kao da nema krize.

“Na slikama izgleda jedno, dođete uživo i to izgleda… Ne da su slike stare nekoliko godina, nego kao da uopće nisu vjerodostojne tome stanu koliko to loše izgleda. Ja sam isto prilikom kupnje kalkulirao – ma skupo je, mora to past, nemoguće da su cijene takve, posla nema nego ima… Ali nevjerojatne stvari se događaju da cijene samo rastu”, govori za RTL Mario Kovčalija iz Zagreba.

PA TKO SI OVO MOŽE PRIUŠTITI? Unatoč svemu što se događa skočila cijena nekretnina, i to nemalo

Licitacije za stanove

Koliko su cijene narasle pokazuje agent za nekretnine na primjeru stana koji se prije nekoliko godina prodavao za 1400 eura. Danas cijena kvadratnog metra tog istog stana vrijedi više od 2000 eura. “Prije dvije, četiri, šest godina – uvijek smo rekli možda još godinu dvije, ovako ne može rasti, međutim zadnjih sedam-osam godina imamo kontinuiran rast cijena i stvarno ne znamo kad će to stati”, govori vlasnik agencije za nekretnine Luka Prica.

Unatoč tome, potražnja za nekim stanovima je toliko velika da se često rade licitacije, odnosno kupci se nadmeću tko će ponuditi veću cijenu. “Kada informiramo same kupce da imaju konkurenciju u tome krene se na neki način licitirati i često ta cijena nekretnine koja se postigne bude viša nego ona koja je bila početna”, govori Prica.

Ima mjesta za APN

Krajem ožujka krenule su prijave i za subvencionirane kredite, a dosad je zaprimljeno više od 2500 zahtjeva. “Pretpostavljamo da je još otprilike ostalo 1500 zahtjeva koji bi se mogli obraditi do predviđenih 50 milijuna sredstava koji bi se mogli utrošiti po tom pitanju”, govori Goran Golenić, pomoćnik direktora Agencije za promet nekretninama.

Najskuplji je kvadrat u Dubrovniku, čak 4000 eura, u Splitu je oko 3000, Zagrebu 2100, Rijeci 1700, a najjeftiniji u Slavoniji – oko 1100 eura. “Definitivno je preporuka iskoristiti APN jer uz korištenje subvencija efektivne kamatne stope padaju prema jedan posto čak, a za one sa više djece ponekad se može dogodit da ostvare i beskamatni kredit”, zaključuje kreditni posrednik Hrvoje Travnikar.

ARHITEKT IZ MOŽEMO! ŽELI OTKRIO NJIHOVE PLANOVE ZA JAVNI NAJAM STANOVA: ‘Grad bi regulirao cijene koje nekontrolirano bujaju’