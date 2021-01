‘DOGAĐA SE TREĆI VAL ZARAZE’; Hrvatski znanstvenik: ‘Cilj je zaustaviti brzo širenje virusa i njegovih varijanti koje mogu biti patogene’

Vladimir Mićović upozorio je da će biti veći broj mutacija što se zaraza više širi svijetom

Vladimir Mićović, hrvatski znanstvenik i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, rekao je danas za N1 da će preporuka NZJZ-a Primorsko-goranske županije biti da počne škola za najmlađe skupine od 1. do 4. razreda osnovne škole, zbog evidentnog poboljšanja epidemiološke situacije u Primorsko-goranskoj županiji.

Dodao je da je njihova preporuka tzv. “stupnjeviti pristup”. “To znači da se prvo kreće s prva četiri razreda škole gdje se provodi razredna nastava a najmanjom djecom. Potom ćemo ići prema viši razredima, pa srednjim školama. Što se studenata tiče, tu je situacija najlakša, oni se najlakše prilagođavaju online nastavi”, istaknuo je Mićović.

Treći val

Mićović je rekao da organizacija cijepljenja dobro ide te da se trenutačno može govoriti o trećem valu u nekim državama u Europi koje se bore s velikim brojkama. “Doista se to događa, taj, nazovimo ga, treći val. Drugi je bio manji, ovaj se nekako povezuje možda s neformalnim okupljanjima koja su iza nas”, kaže.

Dodao je da je dobro što su mjere u Hrvatskoj uvedene prije blagdana. “I mislim da su i sami građani shvatili ozbiljnost situacije, broj ljudi koji su bili na intenzivnom liječenju, tako da je moje mišljenje da je taj dio preventivnog socijalnog aspekta ipak zaslužan i, naravno, svijest građana koja je tijekom blagdana bila izražena, tako da se virus nije širio takvim intenzitetom.”

Mutacije virusa

Upozorio je da će biti veći broj mutacija što se zaraza više širi svijetom. “Cilj je zaustaviti brzo širenje, tako i širenje varijanti virusa koje mogu biti patogeni, zasad nisu, ali brže šire zarazu. Ne smijemo zaboraviti da smo cijepljenje započeli u 40 država svijeta.”

Mićović smatra da će situacija u svibnju ovisiti o procjepljivanju, koliko će se ljudi cijepiti i kakva će biti logistika. Na pitanje koja bi razina procijepljenosti omogućila otvaranje, Mićović odgovara: “50 posto je visoka i kvalitetna brojka. Imamo nadu, cjepiva su u dolasku. Određeni broj ljudi je stekao i imunitete prebolijevanjem koji je još uvijek, naravno, nedovoljno istražen. Mišljenja smo da bi do ljeta, do svibnja, početka ljetnog perioda, mogli imati slobodniju situaciju”, dodao je.

‘Cijepni karton’

Komentirao je mogućnost uvođenja tzv. “cijepnog kartona”. “Moguće su sve varijante. Ipak živimo u jednom sustavu u kojemu pojedine zemlje varijante određuju prema svojim prilikama. Vjerovao bih u jedan integralni pristup kakav propagira WHO, odnosno EU, u kojem bismo ipak našli jedan zajednički pristup u svemu tome. Vjerujem da će on biti temeljen na mogućnostima koje će biti bolje nego sada i vjerujem da će sigurno za neke određene profesije, vidove putovanja, možda i tražiti cijepni karton, ali to je nešto što sada, u ovom trenutku, ne bih htio prognozirati. Vjerujem da neće biti potrebno”, zaključuje Mićović.

