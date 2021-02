‘DOĐITE 15-AK MINUTA RANIJE, A NE 2 SATA!’: Koordinatorica za Zagreb objasnila kako je došlo do višesatnog čekanja na cijepljenje

Koordinatorica cijepljenja u Zagrebu poziva građane da dođu 15-ak minuta ranije na cijepljenje, ne 2 sata

Martina Anić, koordinatorica cijepljenja za grad Zagreb, komentirala je danas za HRT jučerašnje višesatno čekanje u redovima na cijepljenje protiv koronavirusa na Ksaveru, rekavši da se taj punkt jako brzo pripremio, u kratkom roku je išla organizacija te da je zato bilo nekih propusta.

Dodala je da su domovi zdravlja trebali slati pacijente na cijepljenje i da je problem bio što su ljudi dolazili ranije, tako da je od 7 ujutro bio veliki red, iako su prvi pacijenti bili naručeni za cijepljenje u 8 sati.

Anić, koja koordinira 19 punktova u Zagrebu, pozvala je građane da dođu 15-ak minuta ranije, jer nema potrebe da dođu sat ili dva ranije.

Dobro rješenje

Jučer je cijepljeno između 2500 i 3000 pacijenata. Anić tvrdi da su se punktovi pokazali kao dobro rješenje, ne samo za pacijente, već i za liječnike. “Na njima je najveći teret procjepljivanja populacije, umorni su jer nakon rada u ordinaciji idu cijepiti na punktove”, kaže.

U Domu zdravlja Zagreb – istok, gdje radi, svakih pola sata dolazi 15 pacijenata. “Samo cijepljenje nije problem, problem je administracija, na to odlazi najviše vremena”, rekla je. Do sada se za cijepljenje prijavilo 85.000 građana. Anić smatra da je to startni broj, a kako vrijeme odmiče, tako se povećava broj onih koji se žele cijepiti.

Anić kaže da je liječnicima teško bilo odrediti prioritete, pa je dob pacijenata glavni kriterij za cijepljenje. Među preminulima od koronavirusa ima mnogo dijabetičara te je rekla da je riječ o posebno ranjivoj populaciji kojoj treba dati prioritet.

