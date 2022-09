Prije nekoliko dana komentirajući optužnice Srbije po kojima se tereti hrvatske pilote hrvatski predsjednik Zoran Milanović usput se osvrnuo i na priču koja se pojavila nakon sastanka Brdo-Brijuni prema kojoj je navodno negirao genocid u Srebrenici.

"Cijela priča je besmislena, i ova inicijativa Brdo-Brijuni nakon koje sam preko beogradskih i sarajevskih medija slušao da sam navodno nešto rekao o Srebrenici. To je gadljivo i meni i Hrvatskoj to ne treba. Neću pomagati nekome tko si ne želi sam pomoći"; kazao je predsjednik RH.

Podsjetimo, bošnjački političari, vjerske organizacije i nevladine udruge obrušile su se prije 15-ak dana na Milanovića zbog toga što je navodno negirao genocid, a isti dan stigao je i demantij s Pantovčaka.

'To je laž'

"To je laž, a laži ne želimo komentirati", odgovorio je predsjednikov ured o navodnoj Milanovićevoj izjavi.

Sada je pak iz usta Milorada Dodik stigla izjava kojom negira predsjednika i tvrdi da je Milanović negirao genocid na radnom ručku Brdo-Brijuni. Također, istaknuo je da se dan nakon tog ručka sastao s Milanovićem u jednom restoranu kod Laktaša, a ne na njegovom imanju kako su izvijestili mediji.

"Tada se otvorila polemika, gdje je on govoreći za ručkom rekao: 'Svi znamo da nije bio genocid u Srebrenici, ali jeste bio u Jasenovcu. Mi svi znamo da je na jednoj strani odlučeno politički da se Srebrenica proglasi genocidom, a da je onda nađeno dvoje, troje sudaca haškog suda koji su potvrdili američku volju da se to proglasi genocidom'. On je to tamo rekao pred svima. Bio je Pahor, Džaferović, bio sam ja, bila je Osmani, predsjednik Albanije, Đukanović i povela se diskusija. To se ne iznosi, ali Džaferović čim se vratio u Sarajevo odmah je napao njega što je to rekao da nije bio genocid i točno je sve tako bilo", rekao je Dodik u intervjuu za Euronews Srbija.