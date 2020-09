DODIK OTKRIO O ČEMU JE RAZGOVARAO S MILANOVIĆEM I PLENKOVIĆEM; ‘Nas tretiraju kao agresore. Kako ja mogu biti agresor?’

‘Upoznao sam ih sa situacijom u BiH iz viđenja nas Srba…’

Pozornost domaće javnosti danas je izazvao Milorad Dodik, član sprskog Predstavništva BiH, koji je danas stigao u Zagreb. On je došao na poziv predsjednika Zorana Milanovića, a s premijerom Andrejem Plenkovićem sastao se u Banskim Dvorima.

Saborska oporba, kao i ostala dvojica članova Predsjedništva BiH, kritizirali su odluku hrvatskog državnog vrha da u metropoli prime vođu bosanskih Srba, samo dan nakon što je ponovno doveo u pitanje opstanak BiH u Banjoj Luci. Dodik je danas ekskluzivno za RTL otkrio o čemu je u Zagrebu razgovarao.

“U suštini ja sam izabrani član Predsjedništva ispred Republike Srpske. Bilo mi je zadovoljstvo imati priliku razgovarati s predsjednikom i premijerom Republike Hrvatske. Upoznao sam ih sa situacijom u BiH iz viđenja nas Srba, načina na koji funkcionira BiH sa svim zastojima, činjenicom da je devastiran Daytonski sporazum od strane međunarodnog faktora, da tamo još postoji visoki predstavnik koji pokušava nametati rješenja, postoje tri suca Ustavnog suda koji su stranci, koji s dva Bošnjaka i tri stranca čine većinu od pet i donose odluke najčešće na štetu ustavnog položaja Srba i Hrvata u BiH. Teme su bile i naša gospodarska suradnja, projekti poput izgradnje mosta u Gradišci…”, kazao je Dodik za RTL.

Hoće li se rušiti kuće Hrvata zbog izgradnje mosta?

Odgovarajući na pitanje hoće li se rušiti kuće Hrvata smještene na toj trasi, Dodik naglašava kako nitko nema namjeru išta rušiti.

“To je davno, prije 25 godina tema koja je možda imala smisla. Kada smo planirali gradnju autoputa, vjerojatno se neki od objekata moraju maknuti. Intervencijom hrvatske zajednice recimo u okolini Modriča mi smo promijenili trasu da bi oni bili zadovoljni. To imamo namjeru učiniti i na trasi koju planiramo graditi od Banja Luke do Prijedora, u Ivanjskoj, gdje mještani smatraju da trebaju biti izmješteni. Nitko to ne radi namjerno”, veli član srpskog Predsjedništva BiH.

O Daytonskom sporazumu

Kad je po srijedi Dayton i ono što predsjednik Milanović traži, Dodik kaže da je Hrvatska sa Srbijom potpisala okvirni sporazum i “neka BiH Alije Izetbegovića koja nije bila priznata ni verificirana”.

“Dakle, kao takva Hrvatska se smatra i jest jamac Daytonskog sporazuma i u tom pogledu njezina je obveza i dužnost da se interesira i štiti slovo Sprazuma. Očigledno je da je mnogo stvari promijenjeno. Moram reći, prije svega na štetu Hrvata, a onda i nas Srba u BiH. Predsjednik je htio biti upoznat na koji način mi vidimo da to treba rješavati. Mislim da se prije svega mora poštivati konstitutivnost naroda i prava koja su stečena Daytonskim sporazumom, odnosno Ustavom BiH, i da nitko ne može birati predstavnike – kao u slučaju gdje imamo da Bošnjaci biraju člana predstavništva Hrvata gospodina Komšića glasovima Bošnjaka i on provodi bošnjačku, a ne hrvatsku politiku. To sigurno nije dobro. Nije dobro za ukupne odnose u BiH, nije dobro za povjerenje Hrvata i Srba u BiH”, navodi Dodik.

‘Mislim da Vučić ima dobre namjere’

“Ali ako nema dogovora, što ćemo? Nas tretiraju kao agresore. Kad Sarajevo nešto govori, najčešće kaže: Srbi su agresori. Kako mogu ja koji sam rođen u Banja Luci biti agresor u Banja Luci. Moja politika je da se problemi riješe. 25 godina se hrabri jedan hibrid koji je neuspješan, hrani ga međunarodni faktor. Potrošio je ogroman novac na to, na pokušaj. Ono što ne funkcionira u BiH, nisu krivi lokalni politički faktori u BiH, nego međunarodni faktor koji je grubo upravljao BiH, koji je donosio zakone, mijenjao ustave, donosio pojedinačne odluke. Međunarodna zajednica je morala polučiti rezultat koji je održiv, ali on jednostavno nije održiv”, kazao je Dodik.

Iz Ureda predsjednika kažu kako nemaju kontakte s Aleksandrom Vučićem niti će ih imati. RLT-ov novinar pitao je Dodika je li moguće poboljšanje stanja u BiH bez suradnje Hrvatske iz Srbije.

“Nemam namjeru komentirati svog domaćina. Mislim da je greška ne komunicirati. Mislim da Vučić ima dobre namjere i da može pomoći u stabilizaciji ukupnih prilika. Srbi i Hrvati kao narodi kroz povijest jesu imali teška sučeljavanja i teško breme nose, ali svakako u ovom trenutku su najvažniji narodi na ovom prostoru, imaju svoje države. Naprosto smo primorani surađivati, ja vjerujem da će to te komunikacije doći i treba do nje doći”, zaključio je Milorad Dodik za RTL.

