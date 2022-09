Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik dao je intervju pred izbore u BiH te se osvrnuo na niz tema.

Voditelj ga je pitao želi li se izgradnjom aerodroma u Trebinju zatvoriti dubrovački aerodrom. Dodik je na to uzvratio "pa što ako se zatvori?", prenosi Dubrovački dnevnik.

"Što me briga ako se i zatvori. I treba da se zatvori. Tamo možete sletjeti samo do 22 sata. Poslije ne može jer su tamo hoteli i zbog toga se gosti bune pošto avioni lete iznad njih. To je razlog što se aerodrom zatvara poslije 10 sata navečer. Ja kad idem u Trebinje i želim hitno stići idem letom Banja Luka - Dubrovnik. Kad je najljepše ljeti oko 21 sat, sjedite tamo u njihovim ljetnim fenomenalnim baštama s dragim ljudima, u jednoj odličnoj atmosferi koju Trebinje proizvodi posljednjih godina, a ja se moram u 21 sat spakirati i ići da bi do 22 sata poletio iz Dubrovnika, a ne mogu duže ostati”, kazao je Milorad Dodik.