Od prvog siječnja ukida se porez na napojnice. Konobari koji na taj način dodatno zarade do 3360 eura na godinu, cijeli iznos će moći zadržati.

Napojnice su u nekim zanimanjima često primamljivije radnicima od plaće.

"S obzirom na to koliko se mi naradimo, pazimo ih i mazimo, možda bismo mogli to mrvicu više nagraditi", ističe konobarica Ivana Magdić za RTL Danas.

Zadovoljni i ostali ugostitelji

Neki govore da uvijek ostavljaju, ali da o tome koliko ovisi koliko je dobra usluga. Drugi kažu da daju fiksno - euro, dva, ako ne i više. Najčešće zaokruže račun.

Od prvog siječnja ta dva eura napojnice država u cijelosti ostavlja konobarima, dostavljačima, frizerima i drugim djelatnicima u uslužnim djelatnostima.

Poreznim izmjenama napojnice do ukupno šest osobnih odbitaka, odnosno do 3360 eura godišnje neće se oporezivati. Tek iznad tog iznosa primjenjivat će se porez na dohodak po stopi od 20 posto.

Osim konobara, tim promjenama zadovoljni su i ugostitelji koji su to i tražili od Vlade.

"To je nama jedan alat pregovarački za pronalazak nove radne snage, a i dodatni prihod radniku koji do sada nije mogao imati", kaže Franz Letica, predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a.

Davanje napojnice karticom

Iako porez neće ubirati, država će napojnice kontrolirati.

"Na svakom naplaćenom računu će se iznos napojnice prijaviti u sustavu fiskalizacije, a mjesečni iznos prikupljene napojnice će poslodavac iskazivati po OIB-u zaposlenika", rekao je ministar Marko Primorac.

Od iduće godine napojnice će se moći davati i karticom.

"To će zasigurno biti veliki plus s obzirom na to da smo imali iskustva kad smo uveli plaćanje karticom da je sama napojnica pala 60 posto što je jedan veliki minus za konobare zbog kojeg su i mijenjali radna mjesta", govori Žaklina Troskot, dopredsjednica Nezavisne udruge ugostitelja.