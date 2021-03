ZABIJELILA SE SLAVONIJA, BIJELE PAHULJE I U LICI: Bit će kiše, susnježice i snijega, a na moru i orkanske bure

Idućih dana u kopnenim predjelima bit će promjenjivo uz povremene oborine i pojačan vjetar, dok će na Jadranu uz povremenu kišu, čak i snijeg u zaobalju, biti i orkanskih udara bure koji bi mogli izazvati probleme u prometu

Još nas tri dana dijele do kalendarskog početka proljeća, a posljednji dani zime protjecat će u promjenjivom vremenu s povremenim oborinama, dok će tijekom vikenda u cijeloj zemlji biti vjetrovito. Danas će, po prognozi RTL-ove meteorologinje Damjane Ćurkov, zbog blizine dviju ciklona i anticiklone zapadnije od nas ponovno biti razmjerno vjetrovito, ali i nestabilno.

Od jutra će u unutrašnjosti biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a na istoku i u gorju već prijepodne će pasti i nešto kiše ili susnježice i snijega. Na Jadranu sunčanije, osobito u Dalmaciji. Puhat će slab do umjeren sjeverni, u Slavoniji i Baranji i sjeverozapadni vjetar, a na moru umjerena, na udare i jaka bura i tramontana.

Danas kiša, ali i susnježica i snijeg

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima će se izmjenjivati sunčana i oblačna razdoblja, a uz više oblaka će povremeno pasti i malo kiše, ponegdje i susnježice ili snijega. Temperatura će biti ispod 10 stupnjeva, a uz slab do umjeren sjeverni vjetar činit će se i hladnije. U Slavoniji, Baranji i Srijemu nestabilno i promjenjivo uz povremenu kišu, susnježicu ili snijeg. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura od 5 do 8 stupnjeva.

No, snijeg je već krenuo padati u Lici i Slavoniji.

Sutra će najviše sunčana vremena biti u Dalmaciji, ali i povremeno umjerene naoblake, rijetko i ponekog pljuska. Puhat će umjerena, na udare i jaka bura i tramontana, južnije i sjeverozapadnjak. Temperatura od 9 do 13 stupnjeva. Lokalnih pljuskova će i poslijepodne biti u gorju, ali i ponegdje u unutrašnjosti Istre te oko Rijeke. Puhat će umjerena, na udare i jaka bura, a temperatura u gorju od 3 do 7, uz obalu oko 11 stupnjeva.

Idućih dana sve vjetrovitije

RTL-ova meteorologinja ističe kako će idućih dana u kopnenim predjelima biti promjenjivo uz povremene oborine, nešto češće na istoku tijekom vikenda kada će i vjetar jačati pa će u nedjelju i ponedjeljak biti i olujnih udara. Temperatura se u početku neće previše mijenjati, zatim će jutra biti malo manje hladna, a dani u novom tjednu malo topliji.

I na Jadranu će do kraja tjedna biti povremene kiše, osobito u Dalmaciji tijekom vikenda. U petak će vjetar biti slabiji, a zatim će bura jačati pa će za vikend, ali i početkom idućeg tjedna biti i orkanskih udara bure. Temperatura bez veće promjene.

U zaobalju Dalmacije moguć snijeg

Kišu, susnježicu, snijeg te orkansku buru idućih dana najavljuje i meteorologinja N1 televizije Tea Blažević. Ona kaže kako će zbog blizine plitke sredozemne ciklone i danas prijepodne biti slabih oborina. Treba računati na prolaznu slabu kišu, većinom pljuskove, tijekom kojih na kopnu pa i na dijelovima sjevernog Jadrana može biti susnježice i snijega.

Sutra će, pak, biti manja vjerojatnost za oborinu, dok će tijekom subote u unutrašnjosti ponovno biti izgledniji kiša i snijeg, ali i u Dalmaciji, u čijem bi zaobalju prolazno moglo biti snijega.

Zbog bure mogući poremećaji u prometu

Za vikend će zapuhati bura, koja će se proširiti na cijelu obalu i na udare će biti olujna, pa i orkanska, osobito u podvelebitskom dijelu.

Treba računati na poremećaje u cestovnom i pomorskom prometu. Usto, što će biti vjetrovitije, bit će i značajno hladnije, a hladan zrak zadržat će se nad našim područjem i veći dio idućeg tjedna.

