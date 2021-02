‘DOČEKALI SMO SVJETLO NA KRAJU TUNELA’: Epidemiolog se nada visokom cijepnom obhuvatu: ‘To bi trebalo dovesti do kraja pandemije’

‘Sad to ide na bolje i očekujemo danas iz Zagreba dovoz cjepiva u moju županiju i nadam se da u budućnosti neće više biti poteškoća s opskrbom cjepiva pa ćemo moći procijepiti što više stanovnika’

Prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med. predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva, rekao je u emisiji HRT-a “Studio 4” kako se nada postizanju visokog cijepnog obuhvata koji će jamčiti postizanje kolektivnog imuniteta, a što bi trebalo dovesti do kraja svjetsku globalnu pandemiju koronavirusa.

“Svi smo željno čekali cijepljenje, to svjetlo na kraju tunela nakon godinu dana borbe s koronavirusom. Nadam se postizanju visokog cijepnog obuhvata koji će jamčiti postizanje kolektivnog imuniteta i to bi trebalo dovesti do kraja svjetsku globalnu pandemiju odnosno epidemiju na razini Hrvatske.

Sada se oporovljamo malo nakon nedostatka cjepiva. Prethodna tri tjedna su bili kritična i nategnuta jer su doze bile smanjene. Sad to ide na bolje i očekujemo danas iz Zagreba dovoz cjepiva u moju županiju i nadam se da u budućnosti neće više biti poteškoća s opskrbom cjepiva pa ćemo moći procijepiti što više stanovnika”, rekao je primarijus Venus.

Prekid transmisije virus

Stiglo je 16.000 doza cjepiva, a potom 90.000 te bi uskoro mogli računati na pola milijuna doza cjepiva protiv korone. U Zagrebu se od jutros procjepljuje na 19 punktova. Venus smatra da će, ako ne bi bilo zastoja u isporuci cjepiva i ako bude interesa stanovništa koji je sada dobar, za razliku od prijašnje skepse i manjeg interesa, procjepljivanje dovesti koronavirus pod kontrolu.

“Smisao prekida ili onemogućavanja transmisije širenja virusa je postizanje što većeg broja imunih osoba zbog čega se onda taj virus ne može širiti. Jedan dio postizanja imuniteta se stiče oboljenjem, ili kako mi volimo reći prokuživanjem – to su oni koji klinički nisu bili bolesni nego ‘prehodali0 zarazu, i naravno dobrim dijelom postizanja imuniteta kroz cijepljenje. Kad se to zbroji to onda može jamčiti prekid transmisije virusa”, objasnio je Venus.

