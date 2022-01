Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević prošloga je tjedna najavio kako se od ljeta uvodi novi sustav naplate odvoza komunalnog otpada, a koji ima za cilj nagrađivati one koji razdvajaju.

Tako će fiksni dio računa za sve građane iznosit 45 kuna, dok će varijabilni ovisiti o tome koliko će mješovitog otpada bacati, a to će moći samo u posebnim vrećicama koje će morati kupovati za četiri kune po komadu.

Riječ je o tzv. švicarskom modelu gospodarenja otpadom, a na snagu bi trebao stupiti 1. srpnja, no prije toga ga mora potvrditi Gradska skupština.

"Ne vidim po čemu bi ona bila nezakonita. Ona je nužan korak, jedan od niza, ako želimo uspostaviti kružno gospodarenje otpadom. Ona je poticajna jer upućuje korisnike da svojim ponašanjem sebi smanje račun, ali će time smanjiti i ukupne troškove funkcioniranja sustava, što je u skladu s javnim interesom", rekao je Slaven Dobrović, bivši ministar zaštite okoliša i energetike i zastupnik u Gradskoj skupštini iz redova Domoviskog pokreta, gostujući u "Studiju 4" HTV-a.

Kamo s tim otpadom?

Dodao je kako nema razloga da se nova odluka ne provede.

"U objektima kao što su zgrade gdje postoji više korisnika treba određena organizacija, ali to se može provesti. Uvijek možemo naći stotine razloga da nešto ne čine, ali ako želimo postići nešto u javnom interesu, mislim da to vrijedi truda. A sad kamo s tim otpadom? Nova gradska uprava se još nije oglasila u tom pogledu kako mijenjati sustav gospodarenja otpadom, što doista čudi. Očekivali smo da će biti promjena, ali zasad se građani nemaju čime pohvaliti", rekao je Dobrović.

"Ono što vidim kako nedostatak, nedovoljno hrabrosti, je potpuno obeshrabrivanje biootpada u tom ostatku. Biootpad treba kompletno odvojiti i s tim materijalom ići na kompostiranje. Ključno pitanje je što će Zagreb s tim napraviti? Ako Zagreb ne dočeka početak funkcioniranja ovog novog modela s povećanim kapacitetom za kompostiranje i konačno nekim kapacitetom za sortiranje, mogao bi biti veći kaos nego sada", rekao je.

'One su generator nereda'

Pohvalio je prvi korak nove gradske vlasti, ali i istaknuo da o daljnjim potezima ovisi hoće li on donijeti poboljšanje sustava i efikasnosti. Ovakav sustav nužno uključuje uspostavu individualizacije odgovornosti korisnika.

"To je lako za individualna kućanstva, međutim zajednička kućanstva drže svoje posude pod nadzorom. Generator nereda su otvorene posude na ulici, one moraju nestati. Ljudi ne osjećaju potrebu da bi išta poduzimali i svojim lošim postupanjem stvaraju nered i to nam sad daje povoda da smatramo da je to nemoguće. Te posude moraju biti pod nadzorom. Sigurno će biti objekata gdje će to ići fantastično, važno je da se stvor kritična masa onih koji u tome vide priliku", rekao je Dobrović.

Dodao je kako građani nemaju povjerenja u komunalni sustav. Stoga, kazao je Dobrović, treba se stvoriti klima u kojima se popravljaju narušeni odnosi.

"Komunalni sustav može smanjiti svoj ukupan trošak ako se uspostavi dobra suradnja između korisnika i pružatelja usluga", zaključio je.