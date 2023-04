Na sam Uskrs u središtu Osijeka izgorio je osobni automobil sutkinje tamošnjeg Županijsjkog suda Vlaste Šimenić-Kovač. Policija je očevidom utvrdila da je požar izazvan namjerno, što je očito bio znak upozorenja, odnosno prijentje sutkinji.

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić, govoreći o tome za RTL Danas, rekao je da bi se u istragu trebale uključiti i obavještajne službe. Kazao je i da se sa sutkinjom Šimenić-Kovač u međuvremenu nije čuo.

Zaštita sudaca na niskoj razini ili ne postoji

"Nisam se čuo i čak na neki način možda ne bilo sad ni u redu. Vjerujem da je u šoku, a inače se s njom ne poznajem, ali sam se čuo s jednim drugim sucem koji mi je objasnio o čemu se radi. Sigurno je i mene iznenadilo da na sam Uskrs zapale automobil nekome, kamoli sutkinji Županijskog suda. To je svakako razlog za veliku zabrinutost", rekao je Dobronić.

Kazao je i da je u Hrvatskoj zaštita sudaca na niskoj razini ili uopće ne postoji.

"To je jedno poimanje sudaca i sudačke profesije kao jedne vrste referentnog posla. Uopće se pravilno ne poima sudački posao", istaknuo je.

'Mafija se osilila i postala beskrupulozna'

Palež automobila može se tumačiti i time da mafija radi što želi.

"Sigurno je da se jako osilila i da postaje sve beskrupuloznija. To se pogotovo vidi po tome što ovakvih primjera nije ni bilo. Ja bih samo podsjetio da su neki rekli da kad suci i tužitelji budu ubijeni - to će biti znak da obavljaju dobar posao. Mislim da je ovo znak da suci rade svoj posao, ali mora biti i znak da se država i javnost moraju drukčije odnositi prema sudačkom poslu", kazao je Dobronić za RTL.

Na pitanje je li izostala javna reakcija na događaj iz Osijeka, Dobronić je ponovio da se iz toga vidi površan odnos prema sudstvu.

'U istragu se mora uključiti i SOA'

"To se smatra kao da je gotovo normalno i zato tražim da ova istraga koja bude provedena bude najprofesionalnija moguća. Smatram da Ravnateljstvo policije mora direktno biti uključeno u to, po mogućnosti i SOA, jer ako će se to voditi kao bilo koja druga istraga - neće biti dobro. To ćemo shvatiti kao još jedan znak potpuno pogrešnog odnosa izvršne vlasti prema sudovima", dodao je.

Osječka sutkinja sudila je u nizu osjetljivih predmeta - afera SMS, slučaj Mamić, a sudila je i onima koji su zapalili vikendicu bivšem glavnom državnom odvjetniku Radovanu Ortynskom. Ima li palež njezinog vozila veze s time, Dobronić kaže da se može samo nagađati.

"Može biti i nešto deseto. Zato je najvažnije da se napravi najprofesionalnija istraga i da se postavi sustav osiguranja sudaca i da suci kad vode opasne predmete moraju imati osiguranje", poručio je predsjendik Vrhovnog suda.