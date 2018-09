DOBRODOŠLICA PRED POSRNULIM ŠKVEROM: ‘IDS, mafijo! Uljanik vam neće oprostiti’

Uljanikovi radnici pak poručuju kako žele pokazati da nisu glupi i da dobro znaju neke stvari vezane uz Uljanik i odgovornost ljudi koji su krivi za stanje u Uljaniku

Tri transparenta postavljena su utorak ujutro u Puli kao ‘dobrodošlica’ IDS-ovcima pred zajedničku tematsku sjednicu pulskog Gradskog vijeća i Skupštine Istarske županije na kojoj se raspravlja o aktualnoj situaciji i perspektivi pulskog Uljanika.

“Uljanik vam neće oprostiti”, “IDS mafijo”, piše na transparentima na kojima su nacrtana i lica pulskog gradonačelnika Borisa Miletića, strateškog partnera Uljanik grupe Danka Končara, euro zastupnika Ivana Jakovčića i njegovog suradnika Oriana Otočana. Transparenti su obješeni na kružnom toku kod Croduxa, nadvožnjaku Veli vrh-Riva i zaobilaznici Medulin, priopćili su nezadovoljni Uljanikovi radnici.

‘Krivac je uprava’

“Radnici tim činom rade veliku štetu, od takvog načina komuniciranja nitko nema koristi,” kratko je prije zajedničke sjednice izjavio pulski gradonačelnik Miletić.

Uljanikovi radnici pak poručuju kako tim činom žele pokazati da nisu glupi i da dobro znaju neke stvari vezane uz Uljanik i odgovornost ljudi koji su krivi za stanje u Uljaniku. “Glavni krivac je uprava, to znamo mi radnici, to zna zakon, to znaju i oni u upravi i to neka zna cijela javnost i nacija”, poručili su radnici Uljanika i dodali kako osim uprave odgovornost snosi i Nadzorni odbor koji mora kontrolirati šta uprava radi.

Svi sve znaju

“Cijela Pula zna pa neka se zna i šire, da je ta uprava zapravo “IDS uprava” koju je postavio sam vrh te mafijaške stranke. Postoje dokazi da je Rossanda bio član IDS-a kada je postao predsjednik uprave što se u medijima i čulo proteklih dana. Ostali članovi uprave su svi redom prijatelji i podanici vrha IDS-a. Ponavljamo da mi nismo glupi i dobro znamo da su uprava i IDS zajednički pokrali milijarde kuna iz Uljanika i tako oštetili nas radnike koji se ionako na težak način borimo za svoje plaće”, naveli su radnici u priopćenju za javnost dodavši kako je nevjerojatno da IDS brani upravu, sebe, a svaljuje krivnju na sve druge, od radnika do države.

“Nećemo Končara! Nećemo Rossandu! Želimo raditi pošteno za svoj kruh”, poručuju radnici.