‘DOBRODOŠLI U TROGIR, GRAD MAJSTORA’: Predstavljena nova brand strategija, vizualni identitet i promotivni video

Želja nam je kroz brandiranje profilirati se među nizom sličnih destinacija na Jadranu i postati prepoznatljivi po nizu posebnosti koje imamo, poručio je gradonačelnik Ante Bilić

Grad Trogir predstavio je novu branding strategiju, novi vizualni identitet i novi promotivni video grada. Na događaju na prepunom gradskom trgu, stručnoj javnosti i građanima predstavljen je projekt koji je Trogir napravio kao prvi grad u Dalmaciji. Nakon godinu i pol dana rada u kojem je na razne načine sudjelovalo više od stotinu ljudi, Trogir je postao prva destinacija na obali koja je počela s brandiranjem na ovako ozbiljnoj i stručnoj razini.

Cilj projekta bio je detektirati posebnosti po kojima se Trogir razlikuje od drugih gradova te ih oblikovati u novi slogan, logo te narativ koji će pričati prvenstveno stanovnici Trogira, turistički djelatnici, stanovnici ove dalmatinske regije, domaći i strani turisti te mediji. Ideja je da se korištenjem nasljeđa i lokalnih posebnosti u suvremenom kontekstu te potenciranjem autentičnih vrijednosti, grad pozicionira ne samo kao jedna od najpoželjnijih domaćih nego i mediteranskih destinacija.

Projekt je napravljen po uzoru na mnoge europske destinacije, poput Glasgowa, Eindhovena, Bologne, Berlina…, koji su nakon brandiranja zabilježili niz pozitivnih ekonomskih efekata, a sve nabrojeno želi postići i Trogir.

Želimo spriječiti da Trogir postane ‘fast food’ destinacija

“Odlučili smo se krenuti u ovaj projekt jer smo gledajući strane primjere shvatili koliki je pozitivan utjecaj kvalitetnog brandiranja na život lokalnog stanovništva. Svjesni smo i da se tržište mijenja i da će se samo oni koji na vrijeme odgovore potrebama današnjih turista moći nastaviti razvijati bez da ugroze kvalitetu života domaćih ljudi. Želja nam je kroz brandiranje profilirati se među nizom sličnih destinacija na Jadranu i postati prepoznatljivi po nizu posebnosti koje imamo. Trogir to zaslužuje prvenstveno ljudima koji tu žive i stvaraju, ljepotom i baštinom te činjenicom da je na UNESCO-voj listi 22 godine”, rekao je gradonačelnik Ante Bilić i dodao:

“Želimo spriječiti da Trogir postane ‘fast food’ destinacija. Ponosan sam što smo na ovako visokoj razini prvi u Dalmaciji pokrenuli tako kompleksan projekt koji se ne bazira samo na novim i lijepim vizualima, nego strategiji koja bi nas trebala voditi u narednim godinama i, ponavljam, donijeti velike koristi Trogiru i našim sugrađanima. Još je puno koraka ispred nas i sigurno da ćemo učiti u hodu, no nadam se da ćemo uskoro postati pozitivan primjer te da će nas drugi gradovi slijediti”.

Projekt je radila međunarodno nagrađivana zagrebačka tvrtka Fabular, članica strukovnog udruženja REBRAND Hall of Fame™ među 25 najboljih brand konzultanata na svijetu, na čelu s direktoricom branding strategije Anjom Bauer, autoricom zaštićene formule “8 sastojaka koji čine brand” i vodećom stručnjakinjom za brandiranje u Hrvatskoj. U procesu koji je trajao više od godinu dana provedeno je opsežno interdisciplinarno istraživanje o percepciji, potencijalima i izazovima Trogira u kojem se analizirala povijesna građa, u kojem su se radile ankete s domaćim stanovnicima i među turistima, razgovaralo se sa svim meritornim ljudima grada – od povjesničara, obrtnika, ugostitelja, djelatnika muzeja, Grada, TZ-a, turističkih vodiča…

Vizualni identitet

“Raditi na brandingu Trogira bilo je zanimljivo, intrigantno, životno, poučno. Trogir je mjesto koje nas je oduševilo svojom ljepotom i dubinom značenja i svi smo uživali kreirajući njegovu priču. Kroz naš istraživački rad detektirali smo tri ključne stvari, impresivne posebnosti koje čine identitet Trogira. To su kontinuitet života preko 3600 godina, zatim veliki majstori koji tu djeluju od srednjeg vijeka pa do danas te neizbrisivi tragovi koje ti majstori ostavljaju. To su tri glavna elementa, tzv. sweet spot Trogira, na temelju kojeg smo kreirali strategiju”, istaknula je Anja Bauer, vlasnica i kreativna direktorica tvrtke Fabular.

Autorica novog vizualnog identiteta Trogira je Maja Bagić Barić, jedna od najcjenjenijih hrvatskih dizajnerica. Fabular je u interijeru trogirske katedrale pronašao potpis majstora Muscardella iz 13. st., na temelju kojeg je dr.sc. Nikola Đurek, fakultetski profesor u Splitu i Zagrebu, najpoznatiji hrvatski tipograf, kreirao novi font. U kreativnom procesu osmišljen je novi slogan grada: “OBILJEŽILI MAJSTORI”, odnosno “MARKED BY MASTERS”, a za logo je izabrana sveprisutna trlja.

“Novi vizualni identitet grada Trogira ocrtava tragove urezane u kamenu i jedinstvenu, vrhunsku umjetnost svjetskih razmjera. Inspiracija je nađena u starim tragovima, potpisima i biljezima koje su srednjovjekovni majstori ostavljali na katedrali sv. Lovre i crkvi sv. Ivana Krstitelja. Trag je biljeg u vremenu koji svjedoči ne samo vrhunsko stvaralaštvo nego i život i igru – trilja, molitvu – jedrenjak i dozvolu i završetak gradnje – Radovanov pečat. Logotip prikazuje trilju urezanu u kamenu, ona je jedan od čestih tragova koje su ostavljali majstori na katedrali sv. Lovre i crkvi sv. Ivana Krstitelja.

Ona nam priča o jednostavnosti i ljepoti življenja u Trogiru i ukazuje da uz velebna zdanja, jednako inspirira i ljepota svakodnevnog života Trogira. Razvijen je sustav piktograma nadahnut urbanom i umjetničkom baštinom grada Trogira kao i ocrtavanje svakodnevice kroz tragove i grafite srednjovjekovnih majstora graditelja, skulptora i klesara koji su ovdje živjeli i stvarali, a koji stoljećima kasnije živo svjedoče o isprepletenosti uzvišenog i životnog”, objasnila je Anja Bauer.

Projekt je iznjedrio i novi promotivni video Trogira iza čijih kadrova stoji višestruko međunarodno nagrađivani splitski snimatelj Milan Latković. Snimanje je trajalo 30-ak dana, snimljeno je pet sati materijala od kojih je kreiran prvi u nizu videa koji prikazuju Trogir u jednom novom svjetlu. Video je poseban po tome što uključuje mnoge ljude, s naglaskom na majstore, kako one koji su nekad tu stvarali, tako i mnoge suvremene majstore – kipare, slikare, koraljare, kožare, ali i djecu trogirskih škola i vrtića, sportaše, bake s tržnice i mnoge druge, maslinare, pčelare, vinare, kuhare…, sve one koji čine grad.

“Snimanje je bilo zanimljivo i zabavno, a ponekad čak i opasno kao kad smo u kratkim hlačama ušli u pčelinjak. Bilo je tu i izvrtanja gležnjeva po trogirskim kalama, oblak nam je znao zakloniti sunce baš kad ne treba, no sve smo ipak uspjeli snimiti baš kako smo zamislili. Bilo je dana kad smo snimali po 12 sati, što na 35 stupnjeva i po najvećem suncu zna biti dosta iscrpljujuće, ali u životima mene i mog kolege Ratka Ilijića to je uobičajeno. Sve za dobar kadar.

Upoznali smo puno sjajnih ljudi iz Trogira i naučili mnogo stvari koje nismo znali o gradu, iako smo toliko puta prije tu bili. Oduševili su nas najviše majstori, obrtnici koji tu rade i koji se nisu prepustili negativnim utjecajima masovnog turizma nego drže do tradicije. Bilo je izazovno svesti pet sati materijala na tri minute, ali moderni trendovi traže kratke forme. Srećom, imamo toliko toga dobrog nasnimljenog da je plan i želja da u sljedećoj godini napravimo niz malih videa u kojima ćemo prikazati sve što smo snimili. Bila bi šteta da se i to ne vidi”, rekao je Milan Latković.

Majstorska tura

Mnogi voditelji turističkih zajednica iz okruženja, turistički vodiči, voditelji hotela i agencija i drugi turistički djelatnici imali su priliku po prvi puta danas obići grad u tzv. majstorskoj turi kroz koju se pokazuju sve posebnosti koje potencira novi branding grada, a turu je vodila iskusna vodička, Trogirka, Ana Tomić.

U projekt se uključio i poznati trogirski chef Robert Predrag Žmire, ne samo kao lice u videu nego i kao autor posebnog, modernog menija sastavljenog od tradicionalnih trogirskih jela.

Za ovu prigodu djeca iz trogirskih vrtića s odgajateljicama radili su projekt igranja tradicionalnih igara kao što je trlja diljem stare jezgre, s ciljem da spriječe da padnu u zaborav.

“Branding destinacija jako je bitan pogotovo kad je riječ o turističkim gradovima, onima kojima je turizam jedna od glavnih grana gospodarstva. Jako mi se svidjelo ovo što sam vidjela u Trogiru i ovo je smjer u kojem bi svi dalmatinski gradovi trebali ići u smislu razvijanja svog branda, a mogu reći da i Split ide u tom smjeru”, rekla je Alijana Vukšić, direktorica TZ Split.

U narednim godinama slijedi implementacija ovog projekta, a koja ima za cilj ono što svi priželjkuju – privlačenje imućnijih, tzv. kulturnih turista koji ostaju duže i troše više kroz oživljavanje zapuštenih i skrivenih lokacija, kako u jezgri tako i šire, zatim produljenje sezone, održavanje majstorskih radionica, organizaciju raznih događanja s predznakom “majstorskih” tijekom cijele godine, suradnju sa sveučilištima, ugošćavanje umjetničkih kolonija, sportskih natjecanja…