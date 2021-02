DOBRO DOŠLI U HRVATSKU: Službenicima HZZ-a na poslu zabranili internet: ‘Šef odlučuje tko će ga imati, ali ga upalimo poslije 14’

‘Imaju pristup više od 300 stranica’, ističu u Zavodu u kojem su naveli čitav niz razloga, od europskih fondova do preopterećenosti komunikacijskih resursa; sve osim onoga da ga službenici zlorabe

Prije tjedan dana, jedan HRreditovac ostao je šokiran Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

‘Isključili nam internet jer su ga neki zloupotrebljavali’

Čak ga nije toliko mučilo što u vrijeme pandemije mora fizički doći do ureda “jer eto iz nekog razloga ne možemo napraviti sastanak online i ne mogu digitalno potpisati dokument koji traže da potpišem”. Nije mu smetalo niti to mu službenica govori da ne može otvoriti obrt kako je planirao iako na njihovim stranicama piše suprotno. No ostao je zatečen kada mu je službenica rekla da ne može to provjeriti na stranicama jer im je internet isključen do 14 sati.

“Slušam i nije mi jasno, kako nema interneta? Kaže gospođa: ‘A isključili su nam internet do dva zato jer ga neki zloupotrebljavaju”.

Mail slagali tjedan dana

Ideja da je državnim službenicima u 21. stoljeću isključen internet, osobito u vrijeme pandemije, zvuči sumanuto, naročito objašnjenje da im se poput male djece mora ograničavati jer su se znali previše zaigrati, pa eto službenica ne može otići niti na stranicu Zavoda u kojem radi, no čini se da je barem dijelom točno.

HZZO-u je trebalo ravno tjedan dana da odgovori na naš upit. A odgovor koji je stigao je jednostavno briljantan.

Poslovođa odlučuje kome treba, a kome ne

Prije svega, pozivajući se na niz pravilnika, državnih institucija i projekte financirane iz EU fondova, kažu kako su donijeli pravila za pristup internetu. Prema tim pravilima, nadležni rukovoditelj određuje kome “radi obavljanja redovnih poslova” treba internet, a kome ne, a HZZ-o ističe kako je internet cijeli dan omogućen za “više od 50 posto djelatnika Zavoda”, dok svi ostali imaju neograničen pristup nakon 14 sati.

‘Imaju pristup više od 300 stranica’

Hvale se i kako je svima omogućen cjelodnevni pristup stranicama”„od zajedničkog interesa što je više od 300 mrežnih stranica (kao npr. Vlada RH, Ministarstva, Narodne novine, Registri itd.)”, te da se ta baza stranica redovito ažurira. Na kraju, dodaju kako je ograničavanje dijelom posljedica i pandemije, jer su zbog rada od kuće “mrežno-komunikacijski resursi dodatno opterećeni”.

Prenosimo odgovor u cijelosti, čisto za slučaj da smo nešto pogrešno protumačili, a i šteta bi bilo propustiti pismo koje su slagali tjedan dana.

“Vezano uz Vaš upit, obavještavamo Vas kako je Hrvatski zavod za zapošljavanje sukladno zahtjevu nadležnog državnog tijela za Informatičku podršku projektima financiranim iz fondova EU-a 2010. godine, u svrhu akreditacije ICT sustava, izradio i implementirao projekt ‘Sigurnosna politika poslovno-informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje’. Postavkama usvojene sigurnosne politike, između ostalog, pravilima je definiran pristup internetu djelatnika Zavoda.

Prema usvojenom pravilu, svim djelatnicima Zavoda koji radi obavljanja redovnih poslova trebaju imati cjelodnevni pristup internetu, isto je omogućeno. ICT služba je navedeno omogućavala isključivo na zahtjev nadležnih rukovoditelja pojedinih poslovnih procesa (voditelji organizacijskih jedinica) što je u postotku omogućeno za više od 50% djelatnika Zavoda. Svi ostali djelatnici imaju neograničeni pristup internetu od 14 sati.

Osim toga, na prijedlog i zahtjev voditelja organizacijskih jedinica, svim djelatnicima je omogućen cjelodnevni pristup mrežnim stranicama od zajedničkog interesa, što je više od 300 mrežnih stranica (kao npr. Vlada RH, Ministarstva, Narodne novine, Registri itd.). Baza stranica od zajedničkog interesa svakodnevno se ažurira sukladno zahtjevima, potrebama i procesima unutar Zavoda.

Vodeći se politikom razumnog poslovanja, a s obzirom na to da cjelodnevni (neograničeni) pristup internetu zahtijeva odgovarajuće mrežno-komunikacijske resurse što ima svoju cijenu u opremi i kapacitetu, postavljena su navedena prava i ograničenja pristupu internetu.

Također zbog pandemije uzrokovane koronavirusom, u zadnjih godinu dana, mrežno-komunikacijski resursi dodatno su opterećeni uslijed prebacivanja nekih usluga Zavoda u online način rada, te se ICT sustav svakodnevno prilagođava svim potrebama Zavoda.”