DOBRO PAZITE KAD SE BUDETE VRAĆALI S PRODUŽENOG VIKENDA: HAK objavio gdje se i kada očekuju zastoji na cestama

Dobro vrijeme s ljetnim temperaturama trebalo bi potrajati do nedjeljnog poslijepodneva kada se očekuju sporadični pljuskovi, ali i gužve na cestama

Mnogi su iskoristili blagdan Tijelova za spajanje neradnih dana i produljenje vikenda te pohrlili na more. Dobra je vijest što bi i vrijeme tijekom većeg dijela vikenda trebalo biti “pravo ljetno”. Naime, u unutrašnjosti će se temperature popeti i do 30 stupnjeva, a u Sisku, Osijeku i Županji živa u termometru bi se mogla popeti do 31 stupnja.

Pogrošanje krajem nedjelje

“U dijelu smo godine gdje se predvečer atmosfera ipak još razmjerno brzo hladi pa računamo da će popodnevna vrućina trajati svega tri do četiri sata. Srećom, sparina polako popušta pa će subotnja žega zapravo biti ugodna. Na moru će pak vrućinu ublažiti popodnevni maestral. UV indeks bit će u cijeloj zemlji vrlo visok, u gorju čak devet. U nedjelju će ojačati južina, u cijeloj će zemlji biti nešto više oblaka nego u subotu, a najviše na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Pojavljivat će se i pljuskovi, već od jutra upravo na širem riječkom području, a do kraja dana sporadično u cijeloj zemlji”, rekla je meteorologinja RTL-a Dunja Mazzocco Drvar.

Mogući kraći zastoji

No, ono što bi moglo pokvariti raspoloženje tijekom kraćeg odmora su gužve na cestama i kraći zastoji, koje Hrvatski autoklub prognozira za nedjelju.

“U nedjelju, 14. lipnja u povratku s produženog vikenda kraći zastoji mogući su na naplatnim postajama Lučko (A1/A6), Zagreb-istok (A3), najviše u nedjelju u poslijepodnevnim satima. Također, moguća su čekanja na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na ulasku u zemlju”, poručili su iz HAK-a.