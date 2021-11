Glavni epidemiolog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Dobrica Rončević rekao je u utorak da su 104 pacijenta na liječenju u KBC Rijeka zbog covida-19 još uvijek pola od vrhunaca u prethodnim valovima epidemije, a 70 do 80 posto hospitaliziranih je necijepljeno.

Brojka od 104 pacijenta na bolničkom liječenju zbog covida-19 u riječkom KBC-u daleko je od onoga što se smatra podnošljivim za bolnički sustav, ocijenio je dodavši da je manje pacijenata na liječenju dijelom zbog stečene zaštite prebolijevanjem ili cijepljenjem.

No, kada se povećava priljev pacijenata s covidom-19, dolazi do opterećenja bolničkog sustava i smanjuje se kvaliteta zdravstvenih usluga za pacijente s drugim oboljenjima zbog ograničenja bolničkog sustava, izjavio je novinarima glavni županijski epidemiolog Rončević.

Naglasio je da je 70 do 80 posto hospitaliziranih s covidom-19 necijepljeno. Oni razvijaju teži oblik bolesti i time imaju veći rizik od smrtnog ishoda, dodao je.

Poziv na cijepljenje donio rezultate, dnevno se cijepi više od 1000 osoba u PGŽ

Rončević je istaknuo da je poziv na cijepljenje donio rezultate, pa se sad dnevno cijepi više od 1000 osoba u Primorsko-goranskoj županiji, a u proteklom razdoblju je bilo 800 do 1000 cijepljenja.

Alternativa dobroj procijepljenosti, koju još nemamo, uvođenje je dodatnih ograničenja, rekao je. Nadamo se da neće biti potrebna, te da će se smanjenje porasta oboljelih ostvariti primjenom aktualnih mjera, naveo je epidemiolog Rončević.

Pozvao je sve koji se još nisu cijepili da to učine, a one kojima je prošlo određeno razdoblje od posljednjeg cijepljenja, da se cijepe dodatnom, booster dozom.

Na novinarsko pitanje postoji li disproporcija mjera u uvođenju online školovanja i mnogo većoj slobodi na drugim područjima, Rončević se djelimice složio, navevši da se nesmetano odvijaju aktivnosti gdje se bolest širi.

"To se odnosi na slobodno vrijeme, noćni život i zabavu. To svima treba i ima svoje mjesto u životu, ali nisu tako neophodne da bi dovele do preopterećenja bolničkog sustava", zaključio je.