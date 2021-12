Pravu poplavu emocija ovih predblagdanskih dana izazvala je objava jedne Splićanke u Facebook grupi "Potrebno mi je - poklanjam", piše Slobodna Dalmacija.

'Dragi ljudi, s knedlom u grlu i baš teška srca pišem ovo. Kako je došao kraj godine, tako su došle i sve naplate… Kao da smo prokleti. Suprugu je sjela ovrha na plaću početkom prosinca. Sutra je Badnjak a mi do petog u mjesecu imamo tek 218 kuna. Kako objasniti djetetu da neće doći Dida Mraz ove godine. Duša me boli…Nema ni kolača… Glava me boli od razmišljanja od koga posudit, pitat da možemo imati Božić i izgurati do petog. Dobri ljudi, oprostite molim vas.. Jako mi je neugodno i teško što smo uopće u ovoj situaciji, a ne što moram nešto tražit. Ako ima koja dobra duša da nam želi pomoći, odužit ću vam se. Hvala ako možete, ako ne, opet hvala kao da jeste. Sretni blagdani vama i vašoj obitelji', napisala je očajna Splićanka u spomenutoj grupi na Facebooku.

Inbox joj je začas bio zagušen

Ubrzo, kako doznaje Slobodna Dalmacija, inbox joj je bio zagušen porukama dobrih koji su ponudili pomoć. Neki su odvojili svoje božićne kolače, neki su htjeli djetetu ispuniti želju za Božić, a jedna je gospođa ponudila nogometnu loptu jer njezin sin ima viška. No, majka joj je napisala da loto razveseli neko drugo dijete jer je njezino dijete u međuvremenu već dobilo jednu. Bilo je i onih koji su u slilnoj situaciji poput očajne Splićanke i njezine obitelji pa su umjesto darova poslali tople želje.

'Nažalost, nisam u mogućnosti vam pomoći, ali od srca vam želim da sljedeća godina i sve koje idu budu puno bolje od ove', napisala je jedna žena.

'Nisam oka sklopila koliko sam ganuta'

Druga je u poruci napisala: 'Ovo što ste rekli da ste se nisko spustili, nikada nemojte tako više niti promisliti! Naprotiv, vi ste pokazali ogromnu snagu jer ste prigrizli i odlučili ulipšat svome djetetu blagdane. Vi ste hrabra mama koja se bori za svoje dijete i svoju obitelj rukama i nogama. Svi se mi sutra možemo naći u takvoj situaciji. Život je prevrtljiv i u jednom trenu imaš sve, a u drugom ništa. Zato glavu gore i osmijeh na lice jer ima još dobrih ljudi i vi ćete zbog toga imat bar malo sretnije blagdane. I zapamtite, uvik da se dobro dobrim vraća… Kad god vam zatreba pomoć, javite. Koliko možemo, pomoći ćemo.'

Zahvaljujući dobrim ljudima, obitelj pritisnuta problemima ipak će imati i sretan Božić, a 'pregurat' će i do 5. u mjesecu. Ona je već jutros odlučila zatvoriti svoju objavu smatrajući da ima i drugih obitelji kojima je u ovim trencuima potrebna pomoć.

''Nisam oka sklopila koliko su me ganuli dobri ljudi. Suze mi idu na oči. Ne bih pitala pomoć da mi nije došlo do grla'', kazala je ujutro na Badnjak za Slobodnu dalmaciju ova nezaposlena Splićanka, inače inženjerka niskogradnje.